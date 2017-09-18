Выборы-2017: Центризбирком опубликовал график проведения дебатов на ТВ и в радиоэфире

18 сентября 2017, 17:13 Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР опубликовала график проведения дебатов на ТВ и в радиоэфире.

Так, дебаты в эфире государственного "Биринчи радио" пройдут в два этапа. В первом этапе в дебатах сойдутся (с 12:00 до 13:00):

<ul> <li>18 сентября — Азимбек Бекназаров и Арстанбек Абдылдаев;</li> <li>19 сентября — Адахан Мадумаров и Эрнис Зарлыков;</li> <li>20 сентября — Темир Сариев и Омурбек Бабанов;</li> <li>21 сентября — Сооронбай Жээнбеков и Камчыбек Ташиев;</li> <li>22 сентября — Бакыт Торобаев и Таалатбек Масадыков;</li> <li>25 сентября — Токтайым Уметалиева, Арсланбек Малиев и Улукбек Кочкоров.</li> </ul> Второй этап дебатов в эфире государственного "Биринчи радио" стартует 3 октября (с 12:00 до 13:00):

<ul> <li>3 октября — Омурбек Бабанов и Токтайым Уметалиева;</li> <li>4 октября — Темир Сариев и Камчибек Ташиев;</li> <li>5 октября — Сооронбай Жээнбеков и Улукбек Кочкоров;</li> <li>6 октября — Таалатбек Масадыков и Эрнис Зарлыков;</li> <li>9 октября — Арстанбек Абдылдаев и Адахан Мадумаров;</li> <li>10 октября — Азимбек Бекназаров, Бакыт Торобаев и Арсланбек Малиев.</li> </ul> Теледебаты, по сложившейся традиции, будет транслировать ОТРК. В первом туре встретятся:

<ul> <li>3 октября — Азимбек Бекназаров, Бакыт Торобаев, Адахан Мадумаров и Камчыбек Ташиев (время трансляции — 21:30-23:10);</li> <li>4 октября — Сооронбай Жээнбеков, Токтайым Уметалиева, Арстанбек Абдылдаев и Омурбек Бабанов (время трансляции — 21:30-23:10);</li> <li>5 октября — Темир Сариев, Эрнис Зарлыков, Таалатбек Масадыков, Арсланбек Малиев и Улукбек Кочкоров (время трансляции – 21:00-23:35).</li> </ul> Во втором туре в словесном поединке сойдутся:

<ul> <li>11 октября — Токтайым Уметалиева, Таалатбек Масадыков, Арстанбек Абдылдаев, Улукбек Кочкоров, Камчыбек Ташиев и Омурбек Бабанов (время трансляции – 21:00-23:30);</li> <li>12 октября — Азимбек Бекназаров, Адахан Мадумаров, Эрнис Зарлыков, Темир Сариев, Арсланбек Малиев, Бакыт Торобаев и Сооронбай Жээнбеков (время трансляции – 21:00-23:50).</li> </ul>