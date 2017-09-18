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По строительству Камбараты-1 Узбекистан может быть соинвестором - Зилалиев

Источник:
http://kabar.kg/news/po-stroit...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448496-ru.html

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18 сентября 2017, 17:06       Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. По строительству Камбаратинской ГЭС 1 есть тектонические сдвиги, уже нашлись серьезные инвесторы. Об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев.
По его словам, то, что Узбекистан готов принять участие в строительстве гидроэлектростанции, это большой прорыв.
"Очень серьезные компании начали интересоваться условиями, о долях и сроках. Это будет проект Кыргызстана. Примерно будет выглядеть так, что будут участвовать кыргызская сторона, инвестор и узбекская сторона. Причем последние сказали, что придут с деньгами", - сказал он.
Зилалиев отметил, что узбекская сторона будет соинвестором. Но пока четкой конфигурации нет.

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