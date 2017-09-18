Премьер Исаков посетил новое здание ЦОН в Бишкеке

18 сентября 2017, 17:14 Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Салтанат Абдраева - Кабар/. Премьер-министр Сапар Исаков сегодня посетил новое здание центра обслуживание населения (ЦОН) в Бишкеке, который сегодня работает первый день.

Глава правительства ознакомился с деятельностью центра и пообщался с сотрудниками и посетителями.

Как рассказал председатель Государственной регистрационной службы Дастан Догоев, при входе в Центр граждан встречают в приемной, где уточняют, за какой услугой пришел гражданин, и направляют. "В зале ожидания, как и было обещано, есть WiFi, комната матери и ребенка и игровая комната для детей. Также в зале ожидания мы повесили 2 доски, чтобы граждане давали оценку ЦОН, на что мы будем реагировать", - сказал Догоев.

Кроме этого, как он рассказал, в Центре была организована сквозная электронная очередь. Электронную очередь можно видеть на мониторе и, соответственно, граждане проходят в зону приема документов. Эти операторы являются универсальными.

"Они принимают пакеты заявлений, проводят регистрацию по месту проживания, могут присвоить ПИН. Они принимают документы, а сами решения принимают на втором этаже, где сидят сами сотрудники Департамента регистрации населения и гражданского состояния", - сказал он.

Догоев отметил, что напротив каждого оператора есть планшет. "Первая функция - оценка услуг оператора. Все результаты консолидируются и влияют на заработную плату. Вторая функция - возможность совершить видеозвонок, который поступает видеооператорам. Они должны ответить и отреагировать на жалобы и предложения граждан", - сообщил он.

Помимо этого, в новый ЦОН для создания элементов декора были привлечены дети с детских домов и ЛОВЗ. Также есть специальная площадка, где в будущем могут повесить картины молодых художников.