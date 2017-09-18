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В Азербайджане независимый журналист приговорен к 9 годам тюрьмы

Источник:
http://kabar.kg/news/v-azerbai...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448494-ru.html

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18 сентября 2017, 16:52       Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Кабар/. Суд в Азербайджане приговорил журналиста, известного своей критикой в адрес властей, к девяти годам тюрьмы по итогам судебного разбирательства, которое, по утверждению его адвоката, политически мотивировано.
Шекинский суд по тяжким преступлениям признал Эльчина Исмаиллы виновным в вымогательстве и злоупотреблении служебным положением. Приговор суд огласил сегодня, пишет азербайджанская реакция радио "Свобода".
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Сам журналист отверг предъявленные обвинения. Его адвокат Ельчин Садыков говорит, что дело в отношении его клиента является политически мотивированным и утверждает об ошибочности наличия в обвинении статьи о злоупотреблении должностными полномочиями, поскольку он не занимает никакой должности.

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