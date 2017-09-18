В Азербайджане независимый журналист приговорен к 9 годам тюрьмы

18 сентября 2017, 16:52 Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Кабар/. Суд в Азербайджане приговорил журналиста, известного своей критикой в адрес властей, к девяти годам тюрьмы по итогам судебного разбирательства, которое, по утверждению его адвоката, политически мотивировано.

Шекинский суд по тяжким преступлениям признал Эльчина Исмаиллы виновным в вымогательстве и злоупотреблении служебным положением. Приговор суд огласил сегодня, пишет азербайджанская реакция радио "Свобода".

Исмаиллы был арестован в феврале этого года после того, как сотрудник Министерства культуры и туризма Азербайджана заявил, что журналист пытался получить от него деньги путем вымогательства.

Сам журналист отверг предъявленные обвинения. Его адвокат Ельчин Садыков говорит, что дело в отношении его клиента является политически мотивированным и утверждает об ошибочности наличия в обвинении статьи о злоупотреблении должностными полномочиями, поскольку он не занимает никакой должности.