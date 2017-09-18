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Кыргызстанка открыто призналась, что последние семь лет живет с ВИЧ-инфекцией

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448493-ru.html

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18 сентября 2017, 17:10       Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Кабар/. Кыргызстанка Бактыгуль Шукурова открыто призналась, что последние семь лет живет с ВИЧ-инфекцией. О своей ситуации она заявила на Национальной конференции по ВИЧ, проходящей 18-19 сентября в Бишкеке, сообщили в Министерстве здравоохранения.
"Нас с каждым днем становится больше, - сказала Шукурова. – Мы все разные – женщины, мужчины, много детей, инфицированные в медучреждениях страны".
По ее словам, у каждого из нас разные жизненные заботы: заработать на жизнь, вырастить и выучить детей, общаться с родственниками, соседями и друзьями.
"Мы ходим голосовать на выборах депутатов и президентов. Мы научились жить со своей болезнью", - сказала она, добавив, что число таких больных в Кыргызстане более восьми тысяч человек.
Шукурова рассказала, что шесть лет назад она начала принимать терапию и принимает ее постоянно. По ее словам, она знала людей, которые не дожили до сегодняшнего дня. Спасибо всем, кто поддержал меня в тяжелые времена.
"Мы еще сталкиваемся с негативным отношением к нам, когда обращаемся в медучреждения. Буквально на днях узнала, что человеку делали операцию и в это время у него выявили ВИЧ, ему нужна была повторная операция, но её отказываются делать из-за ВИЧ-статуса. И таких случаев много. Дискриминация остается серьезной проблемой, из-за этого люди не хотят обращаться за услугами. Они вынуждены тщательно скрывать наличие болезни, и это становится причиной их преждевременной смерти", - рассказала Шукурова.
Она заявила, что такие граждане, как она, не хотят, чтобы пополнялось количество людей с ВИЧ-инфекцией, а для этого должны продолжаться профилактические программы.
"И мы хотим верить, что руководство страны подтвердит и проявит глубокую политическую волю по принятию всех мер в сфере ВИЧ-инфекции и туберкулеза", - сказала она.

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