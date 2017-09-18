Танцующая "келинка" приняла участие в реалити-шоу "Любовь без границ"

18 сентября 2017, 16:57 Комментарии

БИШКЕК, 18 сен - Sputnik. Instagram-блогер из Кыргызстана Сайкал Жумалиева, покорившая соцсети смешными видео, стала участницей мультикультурного реалити-шоу "Любовь без границ" на телеканале "МИР".

Новый проект телеканала позволил устроить встречу "влюбленным" из разных точек планеты, познакомившимся в Интернете. Главные герои провели вместе три дня и узнали о традициях, об обычаях и о национальном колорите страны своей половинки. В финале они должны принять решение, быть ли им вместе по-настоящему.

Влюбленные из разных стран встречаются впервые в программе "Любовь без границ"! Сайкал - молодая девушка из Бишкека. Ей всего 21 год, но она уже очень популярная личность даже за пределами Кыргызстана. Ее шуточный ролик о жизни невесты в горах, снятый в знак протеста против ранних браков, мгновенно стал популярен во всем мире. На волне популярности Сайкал случайно познакомилась в интернете с Алексеем, современным москвичом, который мечтает об актерской карьере. Дружеская переписка превратилась в романтическую. Алексей принял решение лететь в Бишкек. Как встретит Кыргызстан русского жениха, какие испытания его там ждут и, самое главное, решат ли молодые люди быть вместе после встречи? Смотрите "Любовь без границ" 16 сентября в 13.10 на телеканале "МИР". #kyrgyz #бишкек #кыргызстан #кыргыз #россия #москва #алматы #астана #азия #любовь #отношения #мир #реалити #bishkek #kg #kyrgyzstan #moscow #russia #almaty #astana #kazakhstan #love

Публикация от Сайкал и Адилет Жумалиевы???????????????? (@sandrabrave_) Сен 15 2017 в 3:30 PDT

"Сайкал - девушка из Бишкека. Ей всего 21 год, но она очень популярна даже за пределами Кыргызстана. Ее шуточный ролик о жизни невесты в горах, снятый в знак протеста против ранних браков, мгновенно стал популярен во всем мире", - говорится в описании к видеопрезентации Сайкал.

Избранником кыргызстанки стал Алексей из Москвы, с которым она случайно познакомилась в Интернете. Их дружеская переписка превратилась в романтическую, и, чтобы встретиться с ней, парень прилетел в Бишкек, где его ждало много испытаний.

Мало кто знает...хотя...эмм...кхм... Ладно,никто не знает что я снималась в реалити шоу "Любовь без границ". Это шоу о парах разной национальности,религии,цвета кожи,разреза глаз и т.д. Я показывала Лёше Кыргызстан и знакомила с нашими традициями. Боюсь представить что из этого получилось ???? Смотрите 16 сентября в 13.15 на канале МИР???? #бишкек #кыргызстан #казахстан #москва #россия #мир #мир24 #реалитишоу #ЛюбовьБезГраниц #любовь #bishkek #kg #kyrgyz #kyrgyzstan

Публикация от Сайкал и Адилет Жумалиевы???????????????? (@sandrabrave_) Сен 13 2017 в 11:04 PDT

"Чтобы пройти экзамен, русскому жениху пришлось съесть голову барана на глазах у девушки", - отмечают авторы телепроекта.

В беседе с корреспондентом Sputnik Кыргызстан Жумалиева рассказала, что стала участницей программы по предложению автора проекта Виктории Заволжской.

"После моих вирусных видео со мной связалась автор проекта Виктория Заволжская и предложила стать его участницей. Съемки проходили в начале августа, а премьера прошла в минувшие выходные, 16 сентября. Чтобы испытать удачу, по сюжету моему избраннику Алексею пришлось побывать на джайлоо, где его ждало знакомство с моими родителями, преображение из москвича в кочевника и разделка туши барана по местным обычаям. Его потрясли наши традиции. Больше всего он был шокирован разделкой барана, вдобавок ему предстояло съесть голову животного", - рассказала блогер.

По ее словам, съемки телевизионного шоу-проекта проходили этим летом на джайлоо Арпа Ат-Башинского района Нарынской области. В скором времени полная версия телепередачи появится на странице в YouTube телеканала "МИР".

Интервью с Instagram-блогером Сайкал Жумалиевой читайте на сайте Sputnik Кыргызстан>>

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