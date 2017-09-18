ОАО "Северэлектро" планирует дистанционно отключить электроснабжение более 6 тыс. бытовых абонентов-должников

18 сентября 2017, 17:01 Комментарии

ОАО "Северэлектро" планирует дистанционно отключить за несвоевременные платежи электроснабжение более 6 тыс. бытовых абонентов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По состоянию на 1 сентября сумма задолженности бытовых абонентов по Бишкеку составляет 63,4 млн сомов.

ОАО "Северэлектро" принимает платежи в режиме реального времени. Теперь электроснабжение потребителей с так называемыми "умными" счетчиками (счетчики АИИСКУЭ), дистанционно прерванное из-за несвоевременных платежей, подключается после произведения полной оплаты и последующего поступления сигнала на сервер "Северэлектро". Далее с сервера автоматизированная система без участия человека посылает сигнал на подключение прибора учета абонента.