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ОАО "Северэлектро" планирует дистанционно отключить электроснабжение более 6 тыс. бытовых абонентов-должников

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/oao-se...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448489-ru.html

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18 сентября 2017, 17:01       Комментарии

ОАО "Северэлектро" планирует дистанционно отключить за несвоевременные платежи электроснабжение более 6 тыс. бытовых абонентов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По состоянию на 1 сентября сумма задолженности бытовых абонентов по Бишкеку составляет 63,4 млн сомов.
ОАО "Северэлектро" принимает платежи в режиме реального времени. Теперь электроснабжение потребителей с так называемыми "умными" счетчиками (счетчики АИИСКУЭ), дистанционно прерванное из-за несвоевременных платежей, подключается после произведения полной оплаты и последующего поступления сигнала на сервер "Северэлектро". Далее с сервера автоматизированная система без участия человека посылает сигнал на подключение прибора учета абонента.

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