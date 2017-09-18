В Оше прошел премьерный показ художественного фильма "Саякбай"

18 сентября 2017, 16:28 Комментарии

Ош, 18.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В кинотеатре "Семетей" города Ош накануне состоялся премьерный показ художественного фильма "Саякбай", посвященный кыргызскому поэту и великому манасчы Саякбаю Каралаеву, который считается живой художественной энциклопедией народного творчества кыргызов.

Зрителей с премьерным показом поздравили президент Международного фонда "Саякбай Манасчы", руководитель аппарата Жогорку Кенеша, а также генеральный продюсер фильма Саматбек Ибраев, вице-мэр города Ош Нурбек Кадыров, главные актеры фильма.

Фильм кыргызского режиссера Эрнеста Абдыжапарова - одна из самых ожидаемых больших картин отечественного кино. Фильм содержит уникальные кадры и интересные сведения о гениальном сказителе.

Саякбай Каралаев - советский кыргызский поэт и великий манасчы. Он имел отличную память, был хорошо знаком с кыргызским национальным фольклором. Манасчы сам исполнял разработанные им традиционные эпические сюжеты из трилогии эпоса "Манас", прекрасно импровизировал. В 30-е и 40-е годы XX века при помощи фольклористов были записаны произведения "Семетей" и "Сейтек", а также сказочно-героический эпос "Тоштюк". Чингиз Айтматов назвал Саякбая Каралаева Гомером XX века.