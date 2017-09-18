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Liglass Traiding просят отсрочить срок оплаты 37 млн долларов из-за форс-мажора

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/liglass-t...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448487-ru.html

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18 сентября 2017, 16:33       Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Liglass Traiding просит отсрочить срок оплаты 37 млн долларов по строительству Верхне-Нарынского каскада ГЭС из-за форс- мажорных обстоятельств. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев.
По его словам, завтра последний день оплаты, деньги они не перечислили.
"На сегодня в наших взаимоотношениях с чешской компанией ситуация такова, что от них поступила просьба продлить срок оплаты, на какой именно срок - не написано. Письмо только поступило, мы рассматриваем его. Как только получим мнения чиновников, я передам его премьер-министру. Какое решение примет премьер, я не знаю",- сказал он.
Зилалиев отметил, что они ссылаются на форс-мажор. "Что якобы политические силы помешали им. То есть медиаохота и обливание грязью негативно повлияли на их финансовые ресурсы",- добавил Зилалиев.
"Если будут какие-то нарушения законодательства, то ответственность за это несу я", - отметил он.
Отметим, что Liglass Trading выиграла тендер на строительство в Кыргызстане Верхне-Нарынского каскада ГЭС и еще десяти малых гидроэлектростанций.
Соглашение было подписано 10 июля в Бишкеке представителями компании и правительства Кыргызстана.
По соглашению, инвестор должен внести 37 млн долларов в уставный капитал ЗАО "Верхне-Нарынские гидроэлектростанции" для запуска процедуры передачи российской доли в размере 50% акций компании Liglass Trading.
Напомним, в начале января 2016 года Кыргызстан денонсировал соглашение с Россией по строительству ВНК ГЭС, подписанное в 2012 году.
Российская компания "РусГидро", занимавшаяся реализацией проекта, заявила, что компания вложила в проект 37 млн долларов США и потребовала у Кыргызстана выплатить их.
Срок по выплате 37 млн долларов согласно соглашению заканчивается завтра, 19 сентября.

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