Liglass Traiding просят отсрочить срок оплаты 37 млн долларов из-за форс-мажора

18 сентября 2017, 16:33 Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Liglass Traiding просит отсрочить срок оплаты 37 млн долларов по строительству Верхне-Нарынского каскада ГЭС из-за форс- мажорных обстоятельств. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев.

По его словам, завтра последний день оплаты, деньги они не перечислили.

"На сегодня в наших взаимоотношениях с чешской компанией ситуация такова, что от них поступила просьба продлить срок оплаты, на какой именно срок - не написано. Письмо только поступило, мы рассматриваем его. Как только получим мнения чиновников, я передам его премьер-министру. Какое решение примет премьер, я не знаю",- сказал он.

Зилалиев отметил, что они ссылаются на форс-мажор. "Что якобы политические силы помешали им. То есть медиаохота и обливание грязью негативно повлияли на их финансовые ресурсы",- добавил Зилалиев.

"Если будут какие-то нарушения законодательства, то ответственность за это несу я", - отметил он.

Отметим, что Liglass Trading выиграла тендер на строительство в Кыргызстане Верхне-Нарынского каскада ГЭС и еще десяти малых гидроэлектростанций.

Соглашение было подписано 10 июля в Бишкеке представителями компании и правительства Кыргызстана.

По соглашению, инвестор должен внести 37 млн долларов в уставный капитал ЗАО "Верхне-Нарынские гидроэлектростанции" для запуска процедуры передачи российской доли в размере 50% акций компании Liglass Trading.

Напомним, в начале января 2016 года Кыргызстан денонсировал соглашение с Россией по строительству ВНК ГЭС, подписанное в 2012 году.

Российская компания "РусГидро", занимавшаяся реализацией проекта, заявила, что компания вложила в проект 37 млн долларов США и потребовала у Кыргызстана выплатить их.

Срок по выплате 37 млн долларов согласно соглашению заканчивается завтра, 19 сентября.