Гендиректор Liglass Traiding слукавил, когда сказал, что ВНК им предложила построить тендерная комиссия - Зилалиев

18 сентября 2017, 16:39 Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Гендиректор компании Liglass Traiding Михаил Смелик слукавил, когда сказал, что проект строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС им предложила тендерная комиссия. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев.

"Во время тендера они сказали, что если они выиграют конкурс на строительство 10 малых ГЭС, то построят и Верхне-Нарынский ГЭС. Другие не предлагали таких условий. Это было главным аргументом, из-за чего мы за них проголосовали", - сказал он.

На строительство ВНК тендера не было.

Зилалиев добавил, что если соглашение правительство разорвет, то это будет только из-за того, что они не перечислили вовремя оплату согласно договору.

Отметим, что Liglass Trading выиграла тендер на строительство в Кыргызстане Верхне-Нарынского каскада ГЭС и еще десяти малых гидроэлектростанций.

Соглашение было подписаны 10 июля в Бишкеке представителями компании и правительства Кыргызстана.

По соглашению, инвестор должен внести 37 млн долларов в уставный капитал ЗАО "Верхне-Нарынские гидроэлектростанции" для запуска процедуры передачи российской доли в размере 50% акций компании Liglass Trading.

Напомним, в начале января 2016 года Кыргызстан денонсировал соглашение с Россией по строительству ВНК ГЭС, подписанное в 2012 году.

Российская компания "РусГидро", занимавшаяся реализацией проекта, заявила, что компания вложила в проект 37 млн долларов США и потребовала у Кыргызстана выплатить их.

Срок по выплате 37 млн долларов согласно соглашению заканчивается завтра, 19 сентября.