Кыргызстанцы в Москве: работать на своих и со своими

18 сентября 2017, 16:24 Комментарии

Выходцы из Кыргызстана открывают в России свое дело и дают работу землякам. Редакция интернет портала "Россия для всех" попыталась выяснить, каково это – работать со своими?

Кыргызская диаспора значительно увеличилась в Москве в середине нулевых годов, и сегодня она считается одной из самых развивающихся в российском мегаполисе.

В последнее время в диаспоре наметилась тенденция на создание рабочих мест для своих — выходцы из Кыргызстана открывают в России свое дело и дают работу землякам. В чем преимущество кыргызского босса перед москвичом, чей бизнес очевидным образом более защищен, а значит, более стабилен и платежеспособен. К тому же миф о том, что свои кидают больнее, все еще жив.

Корреспонденту "Россия для всех" удалось пообщаться с несколькими работодателями и работниками из диаспоры.

А начиналось все с "Черкизона"…

Нургуль Каимова — основатель агентства недвижимости для мигрантов.

"В середине нулевых в Москве такого еще не было, чтобы кыргыз работал на себя. Это было совершенно другое время, а может быть, для киргиза это была другая эпоха…Наши работали на вещевых рынках, где они со временем могли взять торговую площадь в аренду. Но потом "Черкизон" закрыли, и все стали переезжать в "Садовод", освоение которого было нелегким процессом. И тогда некоторые предприниматели стали искать себя в других отраслях. Это было непростое время. Так, постепенно, наши земляки стали пробовать себя в продажах одежды и дистрибуции стройматериалов. А сегодня они могут быть владельцами кафе и парикмахерских. Рабочие места они дают своим: знакомый приводит брата, сестру, и так всегда".

Байкешка все поймет…

Сардар Исмаилов, владелец суши-магазина в Подмосковье. Подчиненные с кыргызским боссом могут позволить себе такие лирические отступления, вольности, опоздания в надежде, что свой поймет. Таких мыслей придерживается Сардар.

""Байке всегда поймет", — так могут думать многие мои сотрудники", — говорит он.

— Первое, что надо отметить, это мое мнение, — нет плохой нации, есть плохие люди, и в бизнесе ничего личного.

В жизни преобладают плохие сотрудники, и плохих начальников больше, нежели хороших. Это сфера общественного питания, куда люди приходят работать не с филфака МГУ. Очень простые наши киргизские ребята из Оша, Баткена и Джалал-Абада…

Хороший начальник — это тот, что не кидает, и какая разница, кто ты ему — земляк или нет. У меня миллион историй о том, как кидают местные, но у меня есть свой взгляд на эти вещи.

Возьмем известную в Москве суши-сеть, где владельцами являются муж и жена. В администрацию они ставят только россиян, а повара у них на 100% кыргызы. Там большая текучка, нередко вместо обещанной суммы работник получает меньше, но заменить его готовы десяток других кыргызов! В этой сети по количеству "душ" работает целиком один район Кыргызстана. Это про истории с "кидаловом".

Что же касается кыргызов, то, как и любой работодатель, когда сотрудник хороший, без вредных привычек, классный повар, на кухне чистота и работает с самоотдачей, не опаздывает, не пьет, я готов оформить, повысить зарплату на те налоги, что я за него плачу. Ежели это лентяй, которых гораздо больше, чем хороших сотрудников, то оформлять его не буду, он пойдет на ученический договор, не будет получать зарплату. Это делается, чтобы себя обезопасить юридически. Если планы у сотрудника серьезные, "вы вовремя платите, а я буду работать постоянно", в такого я готов вложить душу. Но, как правило, наши выбежали из юрты, отвязали коня и на работу через дорогу, где обещают платить на 200 рублей больше.

Повара наши, — продолжил Сардар, — это люди от 18 до 30 лет, они нестабильные, ветер в голове, а планы очень неясные. Он может неожиданно прийти и сказать: меня вызывают домой, отец болеет, наследство надо оформить и т.д. Если у него намерения на срок не более года, то его оформлять не стоит. У меня были случаи, когда человека оформили… И налоги у меня повышаются в связи с увеличением персонала, я плачу налоги, чтобы платить за моего сотрудника, еще больше налогов — такова политика малого бизнеса здесь. Он через три месяца снялся с насиженного места, а мне опять его с учета снимать, да? Беготни хватает. А зимой, когда билеты по 3000-5000 рублей, им не проблема уволиться и уехать домой.

По поводу своего персонала. Чтобы собрать хороший коллектив, звезды на небе должны сойтись. Это очень сложно. Один раз такое было. Собралась команда с Иссык-Куля, водитель с Джеты-Огуза, повар еще откуда-то. Втроем они двигали один магазин, очень круто было! Но вдруг они рассорились, и двое отделились. И все, тройка развалилась, они этого главного повара оставили, а водитель уехал в Питер…

О трудностях оформления сотрудника — это отдельный вопрос, другое дело. Если будут проверки, санэпидемстанция, все разводится суммами немалыми.

Есть те ребята, которые субординацию соблюдают всегда, потому что понимают, что я работодатель. Я могу их домой пригласить и подвезти до дома, обычно они живут недалеко от магазина. Мне знакомые говорят: зачем давать повод для панибратства. Слава богу, есть ребята, которые понимают, что доброта — не признак слабости.

Что во мне такого, чтобы они готовы были не сбегать от меня? Только одно — нас связывают денежные отношения, их удержишь, если вовремя платишь зарплату. Но вот как только ты оштрафовал работника за грязную униформу или за то, что на работу он вышел без шапки, начинается: кыргыз кыргызу урезал зарплату. Вы можете себе представить кыргыза, который пришел на смену в "Бургер-кинг" в грязной униформе и стал обижаться на недопонимание? У нас это обычное явление! "Байке, да, я без шапки, но я аккуратно буду работать". А опоздать, проспать — ничего, свой должен понять, простить, — рассуждает Исмаилов.

Свои обучат и в беде не оставят

Основательница одного из кафе кыргызской кухни в Москве, эстрадная певица Жылдыз Осмоналиева.

— Я наблюдала не один случай роста по карьерной лестнице в системе общепита. Для этого достаточно хорошо работать и считаться хорошей хозяйкой.

По ее словам, в каждой кыргызской семье хозяйка умеет приготовить блюдо навынос, поэтому рост от уборщицы до шеф-повара для некоторых не исключен.

"К примеру, пришла ко мне женщина посудомойкой, а потом мы ее поставили на холодный цех, резать салаты, потом и полностью перевели на кухню работать поваром. Единственное, я обучила ее готовить по стандартам нашего заведения, учитывать расход продукции для блюд, делать соусы для лагмана по-нашему", — говорит владелица кафе.

Когда свои же кидают своих, что тоже имеет место, работодатель пользуется безграмотностью подчиненного, считает Жылдыз.

— За восемь лет работы в моем кафе проработало много людей. Обычно одни и те же люди, что уезжали на родину, но потом возвращались. Были случаи, когда возвращались ко мне из кавказской кухни. Какой работодатель лучше — местный или же из своих? От земляков-рестораторов я слышала немало историй о том, что берут они соотечественников, это во многом удобно. Нет языкового барьера, один менталитет. Кстати, рублем наказывать мне трудно, для них это все. Все живут на съемных квартирах, что им остается еще? Молодые люди кормят своих родителей, отрабатывают кредиты. Я частенько вращаюсь среди своей диаспоры, и меня радует тот факт, что среди наших наметилась тенденция работать на себя. Это прекрасно, но у всех свои минусы и плюсы. От нации это не зависит.

Айсалкын Авкали: На своих работать не так плохо.

Молодая писательница Айсалкын Авкали, чьи книги популярны в Бишкеке, ныне работает в Москве в строительной сфере. И вот, что она говорит:

— Я работаю на своих кыргызов и попала к директору прямо "тепленькой", сразу же после приезда в Москву. Мы были знакомы еще со времен моей жизни в Бишкеке, и я слышала о нем только хорошие отзывы от соотечественников, плюс он же самый известный кыргыз в Москве.

Я знала, что он порядочный человек, не обманет и не кинет, поэтому пошла к нему, не мешкая. К тому же я всегда мечтала работать в строительной компании. Я не жалею, что попала к нему, мне моя работа нравится, это то, что я умею и что доставляет мне удовольствие — общение с клиентами, промо и PR-компании. Плюсы в том, что мой руководитель очень спокойный, хладнокровный, никогда не показывает свои эмоции и у него многому можно поучиться. Он может легко и красиво продать все что угодно и подать так, что это нужно тебе, а не ему. Я сама не поняла, то ли это опыт, который приходит с годами, то ли талант или личное обаяние, или все вместе взятое. Он никогда не подчиняет людей, а собирает команду лидеров вокруг себя.

Я не считаю, что на своих работать не очень хорошо. Некоторые мои знакомые работают в кыргызских парикмахерских, кафе и т.д. У нас с руководством интересы совпали, и, кстати, он такой более "европейский" кыргыз. Но если бы я улетела в Штаты или Европу, 100% я бы не стала там работать у кыргызов, потому что там я не знаю никого из наших, а это важно — быть осведомленным о работодателе. К тому же меня моя интуиция не подводила ни разу.

Но мне как-то говорили, что диаспора может тебе помочь, если не можешь выбить долг или тебя кинули с зарплатой и т.д., но ты должен заплатить определенную сумму.

Работать на москвича? Я считаю, что, работая на местных, ты будешь расти, если эта работа по своей специальности (не сфера обслуживания), где ты выучишься многому — систематизации труда, и если есть реальный заработок, плюс карьерный рост. Как мы видим, нелегко попасть в хорошую компанию к местным, суметь там задержаться и еще и вырасти. Это реально достижение. Многие мои знакомые работают либо в сфере обслуживания, либо имеют свой бизнес в торговле…

Справочно: По данным главного управления по вопросам миграции МВД России, примерное количество уроженцев Кыргызстана в России на сегодняшний день около 616 тыс. человек.

Кыргызскую трудовую миграцию в РФ характеризуют тремя волнами: первая — когда небольшое количество приехало строить объекты Олипиады-80 и осело, вторая — в начале нулевых, где пионерами стали выходцы из южных областей республики, и третья — усиление миграции в середине нулевых годов.

В среде московских мигрантов кыргызы пользуются спросом за знание русского языка, который в республике является официальным. Это позволяет им работать в более высокой сфере обслуживания — официантами, кассирами, администраторами, водителями, таксистами и мастерами салонов красоты. При этом сами кыргызы говорят, что в начале нулевых выше уборщиц и дворников уроженцам КР подняться было сложнее.