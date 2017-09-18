В Узбекистане бюджетников отправляют на сбор хлопка

18 сентября 2017, 16:44 Комментарии

Бишкек, 18.0917 /Кабар/. Учителя школ, лицеев и колледжей, а также воспитатели детских садов в Джизакской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Андижанской и Ташкентской областях Узбекистана отправлены на сбор хлопка с ночевкой, пишет узбекская служба радио "Свобода".

Предприниматели из Самарканда и Ферганской долины жалуются на то, что с них собирают деньги за неучастие в сборе хлопка.

В беседе без микрофона собеседник, учитель школы в Зааминском районе Джизакской области, попросивший не указывать его имя, сообщил, что учителей школы разделили на десять групп и поочередно отправляют на хлопковые поля с ночевкой.

По его словам, в детских садах в Зааминском районе в каждой группе решено оставить по одному воспитателю, остальные работники дошкольных учреждений отправлены на сбор урожая хлопка.

Он добавил, что половина работников медицинских учреждений и скорой медицинской помощи в районе, по его сведениям, отправлена на хлопковые поля.

Предприниматель из Каттакурганского района Самаркандской области Узбекистана сообщил радио "Свобода", что сотрудники районной администрации приходят на рынок и требуют с торговцев денег – "по 300-350 тысяч сумов (около 37-43 долларов) за неучастие в сборе хлопка".

В отчете австралийской организацией Walk Free Foundation, представленном в прошлом году, из-за практики принудительного сбора хлопка Узбекистан помещен на второе место в мире по уровню распространенности рабства на долю населения.