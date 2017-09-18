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В Узбекистане бюджетников отправляют на сбор хлопка

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-uzbekis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448484-ru.html

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18 сентября 2017, 16:44       Комментарии

Бишкек, 18.0917 /Кабар/. Учителя школ, лицеев и колледжей, а также воспитатели детских садов в Джизакской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Андижанской и Ташкентской областях Узбекистана отправлены на сбор хлопка с ночевкой, пишет узбекская служба радио "Свобода".
Предприниматели из Самарканда и Ферганской долины жалуются на то, что с них собирают деньги за неучастие в сборе хлопка.
В беседе без микрофона собеседник, учитель школы в Зааминском районе Джизакской области, попросивший не указывать его имя, сообщил, что учителей школы разделили на десять групп и поочередно отправляют на хлопковые поля с ночевкой.
По его словам, в детских садах в Зааминском районе в каждой группе решено оставить по одному воспитателю, остальные работники дошкольных учреждений отправлены на сбор урожая хлопка.
Он добавил, что половина работников медицинских учреждений и скорой медицинской помощи в районе, по его сведениям, отправлена на хлопковые поля.
Предприниматель из Каттакурганского района Самаркандской области Узбекистана сообщил радио "Свобода", что сотрудники районной администрации приходят на рынок и требуют с торговцев денег – "по 300-350 тысяч сумов (около 37-43 долларов) за неучастие в сборе хлопка".
В отчете австралийской организацией Walk Free Foundation, представленном в прошлом году, из-за практики принудительного сбора хлопка Узбекистан помещен на второе место в мире по уровню распространенности рабства на долю населения.

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