ЦИК передаст в прокуратуру материалы по записи, на которой в КГЮА якобы была агитация за кандидата в президенты, ректор вуза назвал запись монтажом

18 сентября 2017, 16:48 Комментарии

Рабочая группа Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 18 сентября рассмотрела вопрос преподавателя КГЮА, которая якобы принуждала студентов голосовать за Сооронбая Жээнбекова и выгнала студентку, которая заявила, что будет голосовать за Омурбека Бабанова. Заявление в ЦИК подало ОО "Коалиция за демократию и гражданское общество".

Участники прослушали аудиозапись, которая распространена в социальных сетях и СМИ. На заседании присутствовали ректор КГЮА Бактыбек Рысмендеев и преподавательница Назира Асылбекова, которая якобы принуждала студентов голосовать.

"Я возмущен этой записью. Как только появилась в соцсетях, мы начали проверку и поняли, что речь идет о студентке 2-курса Чолпон Жээнбековой и ее кураторе Н.Асылбековой. При встрече с преподавателем мы выяснили, что она периодически проводит кураторский часы. Я спросил, действительно ли она проводила агитацию в пользу одного из кандидатов. Преподаватель сообщила, что агитации не было. Она также объяснила, что не знает происхождение этой аудиозаписи. При проверке мы поняли, что этого не было. То, что на аудиозаписи, не подтвердилось. У нашего вуза хорошая репутация, мы занимаемся только учебным процессом", - сообщил ректор.

В свою очередь Н.Асылбекова сказала, что на кураторском часе обсуждаются разные вопросы: от личных проблем студентов до религии, политики, экономики и многие другое. "Я не понимаю, почему мое имя затронуто", - сказала она и заплакала.

"Агитации не было. Я не понимаю, откуда эта запись", - сказала преподаватель. Но она не отрицала, что это ее голос.

Ректор Б.Рысмендеев предположил, что это монтаж. "Это не видеосъемка, там не видно, где кто стоит и так далее. Это монтаж. Даже сама студентка сообщила, что сама не записывала и не выкладывала. Я предполагаю, что это монтаж, чтобы дискредитировать КГЮА", - сказал он.

Сама студентка Ч.Жээнбекова сообщила, что не знает, кто сделал запись, но такое было. "Все просто знают, что я состою в молодежном крыле "Республики" и буду голосовать за Бабанова", - сказала она.

Член ЦИК Кайрат Осмоналиев, выслушав стороны, заявил, что это агитация и Н.Асылбекова дискредитирована себя как преподаватель. По его мнению, легко можно узнать, монтаж это или нет.

На вопрос члена ЦИК Атыр Абдрахматовой, почему студентов заставляют заполнять форму-2, он ответил, что при КГЮА открылся дополнительный участок и те, кто прописан в регионах, могут проголосовать в нем.

Рабочая группа продолжила заседание в закрытом режиме, чтобы вынести свое решение.

По итогам заседания К.Осмоналиев сообщил, что члены рабочей комиссии решили передать материалы в прокуратуру. Он сообщил, что нужно рассмотреть соответствие должности ректора и преподавателя не только по вопросу этой девушки, но и по тому, что студентов заставляют заполнять форму-2.