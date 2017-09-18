Доллар США: 68.6118 (-0.1264) 
Евро: 81.8539 (+0.0348) 
Золото: 42.26 $/гр (-0.34) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +27°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Оше прошел премьерный показ художественного фильма "Саякбай"В Оше прошел премьерный показ художественного фильма "Саякбай"Кыргызстанцы в Москве: работать на своих и со своимиКыргызстанцы в Москве: работать на своих и со своими

Союз двух кандидатов в президенты – неуверенность в собственных силах

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366508_so...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448482-ru.html

Похожие новости

ЦИК передаст в прокуратуру материалы по записи, на которой в КГЮА якобы была агитация за кандидата в президенты, ректор вуза назвал запись монтажом

Отдельные кандидаты в президенты чувствуют неуверенность и объединяются друг с другом – политолог

Выборы-2017: 13 кандидатов потратили около 227 млн сомов

В Бишкеке состоялось очередное заседание штаба по оказанию содействия в проведении выборов Президента КР

Президент А.Атамбаев примет участие в 72-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке

18 сентября 2017, 16:27       Комментарии

Союз двух кандидатов в президенты говорит о том, что они не уверены в своих силах и готовы пойти на любые шаги, лишь бы оказаться у власти. Об этом сегодня заявила политолог Айнура Арзыматова.
По ее словам, один из кандидатов в президенты очень жаждет власти и стремится во что бы то ни стало занять кресло президента. "Сейчас он идет на любые шаги, лишь бы стать главой государства. Накануне мы узнали, что он объединился с одним из кандидатов в президенты – выходцем из южного региона. Это говорит о том, что первый не имеет электората на юге, вот и пошел на такой союз. Но и с этим кандидатом с юга нельзя сказать, что будет много голосов южан. Потому что и этот политик не имеет большой поддержки у своих земляков", - сказала Арзыматова.
А вообще, как она подчеркнула, идти с первым кандидатом на союз – это очень опасно. Потому что он не раз объединялся с другими политиками и предавал их после того, как получил, что хотел.
"Мы помним, как он перед парламентскими выборами объединялся с одним из политиков и после "кинул" его. Получил голоса на выборах и разорвал союз", - вспоминает эксперт.
Арзыматова подчеркнула, что оба кандидата в президенты страны не обладают большим авторитетом среди народа и сами об этом знают. Они надеются, что хоть так им удастся пройти порог, который установлен по закону. "Когда слышишь имя одного из них, сразу на ум приходит не человек-политик, а человек-олигарх. Будучи премьер-министром он не показал больших результатов, и сейчас не приходится ждать. Народ все видит и дает оценку. Мы все одного из них знаем только как бизнесмена, мы ни разу не слышали, чтобы он построил школу или больницу, только торговые центры и строит.
У него, кстати, очень агрессивный финансовый менеджмент. Агитаторы ходят по квартирам и призывают голосовать за их кандидата, хотя сам он всегда кричит об использовании админресурса", - поделилась политолог.
Напомним, на днях лидер партии "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев и лидер партии "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов официально объявили об объединении. По словам политиков, теперь их общий девиз: "Бабанов - президент, Торобаев - премьер-министр".
Президентские выборы пройдут 15 октября текущего года.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум