Союз двух кандидатов в президенты – неуверенность в собственных силах

18 сентября 2017, 16:27 Комментарии

Союз двух кандидатов в президенты говорит о том, что они не уверены в своих силах и готовы пойти на любые шаги, лишь бы оказаться у власти. Об этом сегодня заявила политолог Айнура Арзыматова.

По ее словам, один из кандидатов в президенты очень жаждет власти и стремится во что бы то ни стало занять кресло президента. "Сейчас он идет на любые шаги, лишь бы стать главой государства. Накануне мы узнали, что он объединился с одним из кандидатов в президенты – выходцем из южного региона. Это говорит о том, что первый не имеет электората на юге, вот и пошел на такой союз. Но и с этим кандидатом с юга нельзя сказать, что будет много голосов южан. Потому что и этот политик не имеет большой поддержки у своих земляков", - сказала Арзыматова.

А вообще, как она подчеркнула, идти с первым кандидатом на союз – это очень опасно. Потому что он не раз объединялся с другими политиками и предавал их после того, как получил, что хотел.

"Мы помним, как он перед парламентскими выборами объединялся с одним из политиков и после "кинул" его. Получил голоса на выборах и разорвал союз", - вспоминает эксперт.

Арзыматова подчеркнула, что оба кандидата в президенты страны не обладают большим авторитетом среди народа и сами об этом знают. Они надеются, что хоть так им удастся пройти порог, который установлен по закону. "Когда слышишь имя одного из них, сразу на ум приходит не человек-политик, а человек-олигарх. Будучи премьер-министром он не показал больших результатов, и сейчас не приходится ждать. Народ все видит и дает оценку. Мы все одного из них знаем только как бизнесмена, мы ни разу не слышали, чтобы он построил школу или больницу, только торговые центры и строит.

У него, кстати, очень агрессивный финансовый менеджмент. Агитаторы ходят по квартирам и призывают голосовать за их кандидата, хотя сам он всегда кричит об использовании админресурса", - поделилась политолог.

Напомним, на днях лидер партии "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев и лидер партии "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов официально объявили об объединении. По словам политиков, теперь их общий девиз: "Бабанов - президент, Торобаев - премьер-министр".

Президентские выборы пройдут 15 октября текущего года.