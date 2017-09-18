Дело Саляновой. Подсудимая о том, какую пользу могла бы принести Елисееву

18 сентября 2017, 16:33 Комментарии

В Ленинском районном суде города Бишкек ведется судебный процесс по делу депутата парламента Аиды Саляновой. На вопрос адвоката, был ли у подсудимой мотив в совершении преступления, она ответила, что этим вопросом в первую очередь должен был задаваться следователем.

Салянова заявила, какой у нее мог бы быть мотив, если практически все приговоры в отношении Елисеева, возбужденные в 2010 году, были вынесены в ее бытность в должности генерального прокурора.

Она также отметила, что в то время по делу "Мегакома" не было политической воли, и то, что только с 2012 года прокуроры начали участвовать в гражданских процессах. И с помощью своего профессионализма стали выигрывать процессы в пользу государства. А серьезно помочь Елисееву Салянова могла тем, что закрыла бы на все глаза.

"Какой у меня мог быть мотив? Если в мою бытность генпрокурором 51% "Мегакома" был возвращен государству. Были конфискованы решением суда, и до конфискации прокуроры проделали огромную работу. И если бы я хотела принести выгоду Елисееву, то не через лицензию какую-то. Я могла бы дать реальную выгоду Елисееву, просто закрыв глаза на ту ситуацию, на то положение дел в прокуратуре, начиная с 2010 года. И оставить все идти своим ходом. Вот же где была реальная возможность принести выгоду Елисееву", - Салянова.