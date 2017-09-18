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Девушку сбили на "зебре" в Бишкеке, водитель скрылся — фото после ДТП

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448480-ru.html

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18 сентября 2017, 16:41       Комментарии

БИШКЕК, 17 сен - Sputnik. В Бишкеке сбили девушку на пешеходном переходе, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.
По его словам, ДТП произошло в 15.15 в 12-м микрорайоне по улице Токомбаева в районе церкви.
"Девушку сбила женщина на малолитражке. По словам других очевидцев, она разговаривала с пассажиркой в салоне, поэтому отвлеклась и совершила наезд. Пострадавшая была без сознания и в крови. На лобовом стекле остались трещины от удара", - рассказал очевидец.
В Управлении патрульной милиции ГУВД Бишкека эту информацию подтвердили, но сообщили, что водитель, совершивший наезд, скрылся с места происшествия.
"Мы ищем Honda Fit бордового цвета с госномером 01 KG 406 AVZ", - сказал собеседник.
На Станции скорой помощи сообщили, что бригада медиков госпитализировала пострадавшую. О характере ее травм пока ничего не известно.
Как оказать первую помощь пострадавшим при ДТП, смотрите на видео Sputnik Кыргызстан>>
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