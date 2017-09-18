Доллар США: 68.6118 (-0.1264) 
Евро: 81.8539 (+0.0348) 
Золото: 42.26 $/гр (-0.34) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +27°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Один на один в неравном бою с болезнью: Обращение музыканта к своим почитателямОдин на один в неравном бою с болезнью: Обращение музыканта к своим почитателямОтдельные кандидаты в президенты чувствуют неуверенность и объединяются друг с другом – политологОтдельные кандидаты в президенты чувствуют неуверенность и объединяются друг с другом – политолог

Минэкономики КР презентовало бизнес-сообществу программу «40 шагов в будущее»

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/mineko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448479-ru.html

Похожие новости

Атамбаев впервые примет участие в работе Генассамблеи ООН — программа

Государство покрывает меньше четверти затрат на финансирование программ по ВИЧ/СПИДу в КР

Более 200 тысяч жителей Ошской области поддержали программу Омурбека Бабанова

Более 200 тысяч жителей Ошской области поддержали программу Омурбека Бабанова

Национальная программа "Таза коом" предусматривает борьбу с контрафактом – Абдыгулов

18 сентября 2017, 16:17       Комментарии

Министр экономики Артем Новиков провел первую встречу с представителями бизнес-сообщества Кыргызстан. На мероприятии специалисты ведомства презентовали предпринимателям программу правительства КР по развитию страны.
Основными вопросами встречи стали вопросы по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса. В целом кабмин намерен увеличить объёмы поддержки МСБ через кредитование и лизинговое финансирование. Поддержат МСБ запуском электронной коммерции и внедрения электронного лицензирования. Ощутимой поддержкой предпринимателей станет передача плановых налоговых проверок аудиторским компаниям.
В министерстве отметили важность цифровизации экономики,  что позволит ускорить и упростить бизнес-процессы в Кыргызстане. Глава ведомства сообщил, что скоро будет запущен портал предоставления госуслуг. Веб-ресурс позволит бизнесу работать, не взаимодействуя с государством, что, в свою очередь, исключает коррупционную составляющую.
«К примеру, электронный патент позволит предпринимателям через интернет получать и продлевать данный документ. Это очень удобно, потому что предпринимателям не надо будет ходить в Налоговую службу и стоять в длинных очередях», — резюмировал Новиков.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум