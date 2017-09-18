Минэкономики КР презентовало бизнес-сообществу программу «40 шагов в будущее»

18 сентября 2017, 16:17 Комментарии

Министр экономики Артем Новиков провел первую встречу с представителями бизнес-сообщества Кыргызстан. На мероприятии специалисты ведомства презентовали предпринимателям программу правительства КР по развитию страны.

Основными вопросами встречи стали вопросы по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса. В целом кабмин намерен увеличить объёмы поддержки МСБ через кредитование и лизинговое финансирование. Поддержат МСБ запуском электронной коммерции и внедрения электронного лицензирования. Ощутимой поддержкой предпринимателей станет передача плановых налоговых проверок аудиторским компаниям.

В министерстве отметили важность цифровизации экономики, что позволит ускорить и упростить бизнес-процессы в Кыргызстане. Глава ведомства сообщил, что скоро будет запущен портал предоставления госуслуг. Веб-ресурс позволит бизнесу работать, не взаимодействуя с государством, что, в свою очередь, исключает коррупционную составляющую.

«К примеру, электронный патент позволит предпринимателям через интернет получать и продлевать данный документ. Это очень удобно, потому что предпринимателям не надо будет ходить в Налоговую службу и стоять в длинных очередях», — резюмировал Новиков.