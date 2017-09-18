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В Санкт-Петербурге кыргызстанца, толкнувшего под поезд друга, осудили на 5 лет

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/v-sank...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448478-ru.html

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В Тамбове гражданина Кыргызстана осудили на 18 лет за убийство

18 сентября 2017, 16:21       Комментарии

За "шутку" с толчком под колёса прибывающей электрички в петербургской подземке кыргызстанец получил 5 лет. Об этом сообщают российские СМИ.
По сообщению пресс-службы городской прокуратуры, Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал 22-летнего гражданина Кыргызстана виновным в умышленном убийстве земляка в городском метро.
"Инцидент произошёл 10 января 2017 года на станции "Площадь Александра Невского-2". Около 07:30 по платформе шли приятели — около шести человек. По словам очевидцев, компания выглядела дружелюбной, смеялась и дурачилась. Когда из тоннеля раздался звук прибывающей электрички, один из парней толкнул другого, тот ответил, а первый, потеряв равновесие, упал на рельсы перед составом. Смерть мужчины произошла из-за сочетанной тупой травмы тела с повреждением костей скелета и внутренних органов", — говорится в сообщении.
Помимо реального срока, отбывать который осуждённый будет в исправительной колонии строгого режима, он должен выплатить матери погибшего 500 тыс. рублей материального и морального ущерба, а также возместить стоимость оказанных медицинских услуг в пользу государства.

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