В Санкт-Петербурге кыргызстанца, толкнувшего под поезд друга, осудили на 5 лет

18 сентября 2017, 16:21 Комментарии

За "шутку" с толчком под колёса прибывающей электрички в петербургской подземке кыргызстанец получил 5 лет. Об этом сообщают российские СМИ.

По сообщению пресс-службы городской прокуратуры, Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал 22-летнего гражданина Кыргызстана виновным в умышленном убийстве земляка в городском метро.

"Инцидент произошёл 10 января 2017 года на станции "Площадь Александра Невского-2". Около 07:30 по платформе шли приятели — около шести человек. По словам очевидцев, компания выглядела дружелюбной, смеялась и дурачилась. Когда из тоннеля раздался звук прибывающей электрички, один из парней толкнул другого, тот ответил, а первый, потеряв равновесие, упал на рельсы перед составом. Смерть мужчины произошла из-за сочетанной тупой травмы тела с повреждением костей скелета и внутренних органов", — говорится в сообщении.

Помимо реального срока, отбывать который осуждённый будет в исправительной колонии строгого режима, он должен выплатить матери погибшего 500 тыс. рублей материального и морального ущерба, а также возместить стоимость оказанных медицинских услуг в пользу государства.