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Предприниматели предложили Артему Новикову усилить роль бизнес-ассоциаций Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/predpr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448477-ru.html

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18 сентября 2017, 16:29       Комментарии

Министру экономики Артему Новикову предложили усилить роль бизнес-ассоциаций в Кыргызстане. Об этом заявил исполнительный директор Международного делового совета (МДС) Аскар Сыдыков на встрече бизнес-сообщества с представителями Минэконома.
Сыдыков считает неправильным ставить во главу экономики горнодобывающие предприятия. При обсуждении вопросов бизнеса на равных должны участвовать все ассоциации. Также с его стороны были затронуты вопросы частых проверок частного бизнеса со стороны Счетной палаты.
Глава Минэконома отметил,  что роль бизнес-сообществ можно усилить, увеличив их состав, а не количество.
«На сегодня у нас несколько десятков сообществ, думаю, будет правильно, если вы между собой обсудите проблемы и объединитесь, после чего можно будет говорить об увеличении полномочий»,  —  считает чиновник.
По поводу проверок в Минэкономе заявили, что ведомство будет разбираться с главными аудиторами страны. Новиков попросил предоставлять в министерство конкретные факты для дальнейшего расследования фактов частых проверок со стороны Счетной палаты.

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