Предприниматели предложили Артему Новикову усилить роль бизнес-ассоциаций Кыргызстана

18 сентября 2017, 16:29 Комментарии

Министру экономики Артему Новикову предложили усилить роль бизнес-ассоциаций в Кыргызстане. Об этом заявил исполнительный директор Международного делового совета (МДС) Аскар Сыдыков на встрече бизнес-сообщества с представителями Минэконома.

Сыдыков считает неправильным ставить во главу экономики горнодобывающие предприятия. При обсуждении вопросов бизнеса на равных должны участвовать все ассоциации. Также с его стороны были затронуты вопросы частых проверок частного бизнеса со стороны Счетной палаты.

Глава Минэконома отметил, что роль бизнес-сообществ можно усилить, увеличив их состав, а не количество.

«На сегодня у нас несколько десятков сообществ, думаю, будет правильно, если вы между собой обсудите проблемы и объединитесь, после чего можно будет говорить об увеличении полномочий», — считает чиновник.

По поводу проверок в Минэкономе заявили, что ведомство будет разбираться с главными аудиторами страны. Новиков попросил предоставлять в министерство конкретные факты для дальнейшего расследования фактов частых проверок со стороны Счетной палаты.