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В Бишкеке домком заставляет жителей голосовать за Жээнбекова

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448476-ru.html

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18 сентября 2017, 16:05       Комментарии

В Бишкеке домком заставляет голосовать за кандидата в президенты Сооронбая Жээнбеека. Информацию об этом информагентству K-News подтвердила пользователь Фейсбук Надия Мелисовна.
Надия рассказала K-News, какими методами ее вынуждали отдать голос за Жээнбекова.
"Сегодня примерно в 10:00 утра ко мне постучался домком, к которому я очень хорошо отношусь, так как он преклонного возраста, более 30 лет проработал в Медакадемии. К моему удивлению, домком начал мне говорить, что наш дом решил поддержать кандидата в президенты Сооронбая Жэнбекова. Я была ошарашена таким заявлением. После чего я ответила, что вся моя семья и я поддерживаем другого кандиата — Омурбека Бабанова. После чего он мне заявил: «Если ты против Жээнбекова, то тебе не стоит надеяться на поддержку ЖКХ, пусть, мол, Бабанов теперь помогает", — рассказала девушка.
По словам Надии, она каждый раз исправно платит деньги в ЖКХ. Девушка не могла понять, почему таким образом ущемляют ее права, причем на уровне домового комитета.
"Меня очень это все возмутило. Хотя я не сдавала биометрические данные и не имею права голосовать на выборах, но я поддерживаю Омурбека Бабанова. По-моему, он самый достойный кандидат в президенты. Возмутило то, что домком разговаривал со мной в таком тоне, угрожая мне. Не знаю, почему он начал так говорить, может, ему кто-то так сказал поступать соответственно, поэтому он так себя ведет. Я не хочу подставлять этого человека, но я постараюсь узнать, что его подтолкнуло ходить по квартирам и шантажировать жильцов", — заявила девушка.

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