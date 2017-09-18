Отдельные кандидаты в президенты чувствуют неуверенность и объединяются друг с другом – политолог

18 сентября 2017, 16:12 Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Отдельные кандидаты в президенты чувствуют неуверенность и поэтому ищут политиков пониже, но со значимым статусом и объединяются с ними. Такое мнение агентству "Кабар" высказал политолог Марат Казакпаев.

По его словам, на самом деле идет чистой воды политический торг, так как политики просто так не объединяются.

"С одной стороны, разного рода объединения во время выборов - это закономерность во всех странах мира. С другой стороны, звучат популистские обещания и взятие на себя каких-то обязательств. К примеру, президент не может просто взять и отправить в отставку правительство. Хотя подобного рода обещания звучат в предвыборной гонке", - сказал он.

Марат Казакпаев отметил, что изначально было ясно, что на выборах основными конкурентами будут кандидат от властной партии Сооронбай Жээнбеков и лидер "Республики-Ата Журт" Омурбек Бабанов.

Напомним, что выборы президента Кыргызстана состоятся 15 октября 2017 года.