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Один на один в неравном бою с болезнью: Обращение музыканта к своим почитателям

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/odin-na-o...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448474-ru.html

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18 сентября 2017, 16:18       Комментарии

Бишкек, 18.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Вновь воссоединившаяся группа "Элес" 2 октября проведет благотворительный концерт во спасение своего солиста Аидина Джумалиева. Об этом агентству "Кабар" сообщила телеведущая Ассоль Молдокматова.
По ее данным, Джумалиеву был поставлен диагноз карцинома печени, и для проведения срочной операции и терапии необходима сумма в размере 25000$ США.
Телеведущая и близкий друг группы "Элес" поделилась обращением Джумалиева к соотечественникам, в котором он изливает горечь своего положения и благодарит заранее каждого, кому окажется небезразлична его дальнейшая судьба.
"Сегодня я смотрю сквозь окно турецкой онкологической клиники, куда я попал с диагнозом карцинома печени, поразившей участки позвоночника и легких, и меня охватывает волнение за будущее. Мне так хочется ЖИТЬ, хочется побывать на свадьбах моих сыновей - студентов Бексултана и Нурсултана. И, прежде всего, быть рядом и быть опорой для моей любимой супруги Венеры, которая рядом со мной вот уже 27 лет. Хочется дальше радовать почитателей творчества группы "Элес". С этими мыслями я просыпаюсь ежедневно.
Я хочу поблагодарить мою прекрасную маму. Вы подарили мне жизнь, полную любви, поддержки и дружбы. Мне посчастливилось смотреть вам в глаза честно. Пожалуйста, никогда не думайте, что мне тяжело жилось. Я прожил прекрасные 50 лет, и я благодарен моим родным, друзьям, одноклассникам, близким за то, что вы подарили мне счастливые мгновения жизни. Я счастлив и нахожусь в мире с собой. Я благодарен моим коллегам - музыкантам и всем, кто сейчас активно принимает участие в моей поддержке.
Всю жизнь посвятил творчеству, сцене, в конце остался один на один в неравном бою с болезнью...", - говорится в обращении Джумалиева.
Для всех желающих оказать посильную помощь открыт счет по сбору средств:
ЭЛСОМ: 0550234030
Сам же благотворительный концерт с участием звезд кыргызской эстрады пройдет 2 октября в 18:00 в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

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