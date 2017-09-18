Доллар США: 68.6118 (-0.1264) 
Евро: 81.8539 (+0.0348) 
Золото: 42.26 $/гр (-0.34) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +27°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Выборы-2017: 13 кандидатов потратили около 227 млн сомовВыборы-2017: 13 кандидатов потратили около 227 млн сомовВ Бишкеке домком заставляет жителей голосовать за ЖээнбековаВ Бишкеке домком заставляет жителей голосовать за Жээнбекова

СМИ: Предполагаемые лондонские террористы - беженцы из Сирии и Ирака

Источник:
http://kabar.kg/news/smi-predp...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448473-ru.html

Похожие новости

Взрывы, террористы и заложники — все это условно. Кадры с учений ГКНБ

Террористов ликвидировали на Иссык-Куле — учения ГКНБ

Найдена могила предполагаемого Джека Потрошителя

Задержан второй подозреваемый в совершении теракта в лондонском метро

Спецназ ГКНБ ликвидировал террористов в пансионате на Иссык-Куле

18 сентября 2017, 16:07       Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Кабар/. Подозреваемые в причастности к недавнему теракту в лондонском метро, в результате которого пострадали 30 человек, являются выходцами из Сирии и Ирака. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщает информационное агентство "PA" со ссылкой на местные власти графства Суррей.
Скотланд-Ярд отказался подтвердить эту информацию, указав, что пока обвинения официально не предъявлены, личные данные подозреваемых разглашаться не могут, пишет DW. 21-летний подозреваемый был задержан поздно вечером 16 сентября в западной части Лондона.
Согласно сообщению "PA", он - выходец из Сирии. Еще ранее в этот день полиция задержала 18-летнего подозреваемого в зале отбытия в порту Дувра. Это предположительно беженец из Ирака.
По сообщению агентства, оба задержанных на протяжении некоторого времени жили в приемной семье у пожилой пары в одном из лондонских пригородов. Дом, где проживает эта пара, был подвергнут обыску.
Следственные мероприятия проведены также в одном из домов близ аэропорта Хитроу и в одной из лондонских закусочных.
В результате взрыва самодельной бомбы в лондонском метро 15 сентября и последовавшей давки пострадали 30 человек. Ответственность за нападение взяла на себя джихадистская группировка "Исламское государство".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум