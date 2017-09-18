СМИ: Предполагаемые лондонские террористы - беженцы из Сирии и Ирака

18 сентября 2017, 16:07 Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Кабар/. Подозреваемые в причастности к недавнему теракту в лондонском метро, в результате которого пострадали 30 человек, являются выходцами из Сирии и Ирака. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщает информационное агентство "PA" со ссылкой на местные власти графства Суррей.

Скотланд-Ярд отказался подтвердить эту информацию, указав, что пока обвинения официально не предъявлены, личные данные подозреваемых разглашаться не могут, пишет DW. 21-летний подозреваемый был задержан поздно вечером 16 сентября в западной части Лондона.

Согласно сообщению "PA", он - выходец из Сирии. Еще ранее в этот день полиция задержала 18-летнего подозреваемого в зале отбытия в порту Дувра. Это предположительно беженец из Ирака.

По сообщению агентства, оба задержанных на протяжении некоторого времени жили в приемной семье у пожилой пары в одном из лондонских пригородов. Дом, где проживает эта пара, был подвергнут обыску.

Следственные мероприятия проведены также в одном из домов близ аэропорта Хитроу и в одной из лондонских закусочных.

В результате взрыва самодельной бомбы в лондонском метро 15 сентября и последовавшей давки пострадали 30 человек. Ответственность за нападение взяла на себя джихадистская группировка "Исламское государство".