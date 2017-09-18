С.Жээнбеков: Тогуз-Торо выйдет из транспортного тупика после завершения строительства дороги Север-Юг

18 сентября 2017, 16:08 Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Кабар/. Тогуз-Тороуский район, окруженный со всех сторон горами, является очень труднодоступным, особенно в зимние месяцы. Но в скором времени эта проблема будет решена, отметил кандидат в Президенты КР Сооронбай Жээнбеков на встрече с жителями Тогуз-Тороуского района Жалал-Абадской области.

По его словам, после того, как будет закончено строительство альтернативной дороги Север-Юг, этот район выйдет из транспортного тупика. "И тогда вы из Тогуз-Торо до Бишкека сможете доехать всего за 5-6 часов, а регион превратится в центр, который соединяет все дороги. Это означает, что район станет своеобразной логистической сетью, то есть центром торговли и туризма. И тогда многие социально-экономические проблемы решатся сами собой. И это не сказка – а правда завтрашнего дня", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он напомнил, что когда он был премьер-министром, возглавляемое им правительство приняло Концепцию развития регионов. "Мы намерены начать работу с развития 20 пилотных городов на местах. Тогда мы сможем сравнять уровень жизни сел с городами, будут созданы новые рабочие места, резко сократится внутренняя и внешняя миграция", - подчеркнул Жээнбеков.

<ul> <li>Изготовитель: КНИА "Кабар"</li> <li>Адрес: Бишкек, ул. Абдрахманова, 175</li> <li>Заказано и оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой.</li> <li>Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 18.09.2017 г.</li> </ul>