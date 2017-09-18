Выборы в Кыргызстане: Один плюс один всегда равняется одному

18 сентября 2017, 15:47 Комментарии

Один плюс один во время выборов всегда равняется одному. И когда кто-то восторженно пишет про тандем Бабанова – Торобаева, просто должен мыслить честно, и может, даже жестоко, а не поддаваться иллюзиям.

Электорат – это не предмет для торга, когда можно передавать от одного другому кандидату. Это – живой организм, состоящий из людей с разными мнениями. Ни Бабанов, ни Торобаев не являются вождями классического образца (как Ленин, Сталин или даже Гитлер), способными повести за собой людскую массу, об этом свидетельствуют парламентские выборы.

Народ порой голосовал за Торобаева, против Бабанова на выборах в ЖК, или наоборот, когда между РАЖ и "Онугуу–Прогрессом" возникала конкуренция. И если кто-то считает, что электорат Торобаева ринется голосовать за Бабанова, то глубоко ошибается, так как часть сторонников "Онугуу–Прогресса" предпочтет других кандидатов в пику этому тандему, в большей степени напоминающему твикс – двух батончиков, который залили шоколадом креативные производители. При этом рассчитывают, что потребители, то есть избиратели, клюнут на твикс. Но им стоило бы немного изучить рынок шоколада, твиксы порой не выдерживают конкуренции со стороны других шоколадных изделий. Но что справедливо, твикс, несмотря на то, что состоит из двух батончиков, остается одним шоколадом. Поэтому и утверждают, что один плюс один всегда один.

Даже присоединение Мадумарова не принесет особого эффекта, так как электорат Бабанова просто расколется из-за политических антипатий к лидеру "Бутун Кыргызстана".

Попытки ввести в заблуждение своих сторонников в том, что Бабанов станет президентом, а Торобаев автоматически премьер-министром, просто не выдерживает никакой критики. По сути это обман и демагогия. В парламенте пока еще сильны позиции коалиции большинства, именно фракции, которые входят в состав коалиции и будут решать судьбу премьера.

И Бабанов, и Торобаев своими словами о распределении двух высоких постов государства игнорируют Конституцию. Как же народ может довериться политикам, которые еще только претендуя на пост президента, готовы растоптать Основной закон? Этот голый популизм может иметь тяжелые последствия для страны, так как избирателя просто дезориентируют, играя на слабом знании Конституции.

Если эти политики (Бабанов и Торобаев) ради какой-то целесообразности готовы разводить демагогию и пренебрежительно относиться к Конституции, то страну ждут тяжелые времена. Очень тяжелые, и все может закончиться тем, что государство выйдет из правового поля и снова повторятся события 2005-го, 2010 годов. Человек, который душой и сердцем не впитал в себя высшую ценность законов, способен на все. Существует простая истина – закон исполняется только через закон. И закон – это напряжение всей натуры человека, это усилие жить в правовом поле, иначе в стране верх берут маргиналы, устанавливая свои порядки на неформальных принципах. А следствием такого порядка станет возрождение всех уродливых форм прежних свергнутых режимов.