В Москве изнасиловали кыргызстанца

18 сентября 2017, 16:09 Комментарии

16 сентября в Москве в отдел МВД по району Марьино с заявлением обратился 25-летний уроженец Кыргызстана. Он сообщил о том, что был изнасилован своим знакомым из Узбекистана, передает New Inform.

Потерпевший заявил, что насильник угрожал ему расправой в случае неповиновения, и даже нанес несколько ударов по туловищу и голове.

Позднее столичные правоохранители задержали подозреваемого в этом преступлении. Им оказался 26-летний гражданин Узбекистана, который не имеет постоянного места жительства в Москве. На допросе задержанный сознался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело. По факту произошедшего проводится проверка.