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В Москве изнасиловали кыргызстанца

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366507_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448469-ru.html

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Выборы в Кыргызстане: Один плюс один всегда равняется одному

18 сентября 2017, 16:09       Комментарии

16 сентября в Москве в отдел МВД по району Марьино с заявлением обратился 25-летний уроженец Кыргызстана. Он сообщил о том, что был изнасилован своим знакомым из Узбекистана, передает New Inform.
Потерпевший заявил, что насильник угрожал ему расправой в случае неповиновения, и даже нанес несколько ударов по туловищу и голове. 
Позднее столичные правоохранители задержали подозреваемого в этом преступлении. Им оказался 26-летний гражданин Узбекистана, который не имеет постоянного места жительства в Москве. На допросе задержанный сознался в содеянном. 
Возбуждено уголовное дело. По факту произошедшего проводится проверка.

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