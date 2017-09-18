Доллар США: 68.6118 (-0.1264) 
Евро: 81.8539 (+0.0348) 
Золото: 42.60 $/гр (+0.06) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +27°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Кыргызстанец пытался незаконно пересечь российскую границу в Северной ОсетииКыргызстанец пытался незаконно пересечь российскую границу в Северной ОсетииЭдиль Байсалов: У компании Liglass Trading нет ни средств, ни репутацииЭдиль Байсалов: У компании Liglass Trading нет ни средств, ни репутации

В Кыргызстане проблем с лекарствами от туберкулеза нет – глава Наццентра фтизиатрии

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448468-ru.html

Похожие новости

Омбудсмен Кыргызстана создал штаб по проведению мониторинга выборов

В Москве уроженца Кыргызстана изнасиловал знакомый мужчина

Кыргызстанец пытался незаконно пересечь российскую границу в Северной Осетии

Строительство школ в жилмассивах Бишкека решит целый ряд инфраструктурных проблем - мэрия

Как сократить число ДТП в Кыргызстане: Просто соблюдайте правила

18 сентября 2017, 15:33       Комментарии

В Кыргызстане проблем с лекарствами от туберкулеза нет. Об этом сегодня, 18 сентября, на конференции "Новые вызовы ВИЧ и ТБ" сообщил глава Национального центра фтизиатрии Абдулаат Кадыров.
По словам А. Кадырова, сумма лечения больных чувствительной формы туберкулеза для одного человека составляет $ 50-70, а больных с устойчивой формой — около $ 5-6 тыс.
"Государство начало выделять бюджет на больных с чувствительной формой туберкулеза с 2015 года. Основную же сумму для больных с устойчивой формой выделяет Глобальный фонд", — пояснил директор НЦФ.
Участники конференции пришли к мнению, что на сегодняшний день проблем с лекарственными препаратами для лечения туберкулеза в Кыргызстане нет, подчеркнув, что своевременное обращение к специалистам ведет к полному выздоровлению от ТБ и восстановлению здоровья человека.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум