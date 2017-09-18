В Кыргызстане проблем с лекарствами от туберкулеза нет – глава Наццентра фтизиатрии

18 сентября 2017, 15:33 Комментарии

В Кыргызстане проблем с лекарствами от туберкулеза нет. Об этом сегодня, 18 сентября, на конференции "Новые вызовы ВИЧ и ТБ" сообщил глава Национального центра фтизиатрии Абдулаат Кадыров.

По словам А. Кадырова, сумма лечения больных чувствительной формы туберкулеза для одного человека составляет $ 50-70, а больных с устойчивой формой — около $ 5-6 тыс.

"Государство начало выделять бюджет на больных с чувствительной формой туберкулеза с 2015 года. Основную же сумму для больных с устойчивой формой выделяет Глобальный фонд", — пояснил директор НЦФ.

Участники конференции пришли к мнению, что на сегодняшний день проблем с лекарственными препаратами для лечения туберкулеза в Кыргызстане нет, подчеркнув, что своевременное обращение к специалистам ведет к полному выздоровлению от ТБ и восстановлению здоровья человека.