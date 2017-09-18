Кыргызстанец пытался незаконно пересечь российскую границу в Северной Осетии

18 сентября 2017, 15:35 Комментарии

Гражданин Кыргызстана собирался незаконно пересечь российскую государственную границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии. Об этом сообщают российские СМИ.

По данным пресс-службы пограничного управления, кыргызстанец предпринял попытку обхода кабины паспортного контроля на въезд в Россию.

В настоящее время нарушитель задержан на срок до 48 часов для выяснения обстоятельств правонарушения. По словам задержанного, он собирался ехать из Грузии в Москву к своему знакомому. Однако при этом мужчина не смог пояснить точного адреса знакомого и цели поездки. По уточненной информации пограничного управления, в ходе проведенных проверочных мероприятий причастность молодого человека к террористическим организациям не установлена. Иностранный гражданин за нарушение госграницы понесет административную ответственность и будет выдворен за пределы России.