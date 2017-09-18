18 сентября 2017, 15:43 Комментарии

В Москве уроженца Кыргызстана изнасиловал знакомый мужчина. Об этом сообщают российские СМИ.

16 сентября в Москве в отдел МВД по району Марьино с заявлением обратился уроженец Кыргызстана 1992 года рождения. Он сообщил о том, что жестко изнасилован своим знакомым из Узбекистана.

По словам потерпевшего, 16 сентября на Луговом проезде к нему применены насильственные действия сексуального характера со стороны гражданина Узбекистана, с которым он ранее был знаком. Насильник угрожал ему расправой в случае неповиновения, и даже нанес несколько ударов по туловищу и голове.

Позднее столичные правоохранители задержали подозреваемого в этом преступлении. Им оказался гражданин Узбекистана 1991 года рождения, который не имеет постоянного места жительства в Москве. На допросе задержанный сознался в содеянном. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело. По факту произошедшего проводится проверка.