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В Москве уроженца Кыргызстана изнасиловал знакомый мужчина

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/v-mosk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448466-ru.html

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18 сентября 2017, 15:43       Комментарии

В Москве уроженца Кыргызстана изнасиловал знакомый мужчина. Об этом сообщают российские СМИ.
16 сентября в Москве в отдел МВД по району Марьино с заявлением обратился уроженец Кыргызстана 1992 года рождения. Он сообщил о том, что жестко изнасилован своим знакомым из Узбекистана.
По словам потерпевшего, 16 сентября на Луговом проезде к нему применены насильственные действия сексуального характера со стороны гражданина Узбекистана, с которым он ранее был знаком. Насильник угрожал ему расправой в случае неповиновения, и даже нанес несколько ударов по туловищу и голове.
Позднее столичные правоохранители задержали подозреваемого в этом преступлении. Им оказался гражданин Узбекистана 1991 года рождения, который не имеет постоянного места жительства в Москве. На допросе задержанный сознался в содеянном. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело. По факту произошедшего проводится проверка.

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