Доллар США: 68.6118 (-0.1264) 
Евро: 81.8539 (+0.0348) 
Золото: 42.60 $/гр (+0.06) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +27°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Омбудсмен Кыргызстана создал штаб по проведению мониторинга выборовОмбудсмен Кыргызстана создал штаб по проведению мониторинга выборовВ Москве уроженца Кыргызстана изнасиловал знакомый мужчинаВ Москве уроженца Кыргызстана изнасиловал знакомый мужчина

Дело Саляновой: Снова спор, из зала суда выгнали людей (видео)

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/delo-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448465-ru.html

Похожие новости

Студентку выгнали с пары за то, что она собирается голосовать за Бабанова — депутат

Президент Гватемалы выгнал главу комиссии ООН

Малыши ночуют на улице в Бишкеке — репортаж о жизни выгнанных из домов семей

Дело Текебаева: В процессе был выявлен сотрудник ГКНБ, его выгнали из зала

Спорткомплекс "Газпром" в Чолпон-Ате выгнал спортсменов во время игры

18 сентября 2017, 15:44       Комментарии

В Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу экс-генпрокурора Кыргызстана Аиды Саляновой.
В ходе допроса подсудимой общественным защитником был заявлен отвод прокурору.
Когда участники процесса высказывали свое мнение по заявленному отводу, произошла словесная перепалка между обвинителями и сторонниками экс-генпрокурора. В итоге суд попросил покинуть зал мужчину и девушку, на что они ответили отказом. После чего по просьбе судьи их вывели из зала сотрудники милиции.
Напомним, на депутата парламента от фракции "Ата Мекен" Аиду Салянову завели уголовное дело. Генеральная прокуратура и ГКНБ считают, что, находившись на должности главы Минюста, она незаконно продлила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, находящемуся в розыске после апрельских событий 2010 года.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум