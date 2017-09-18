Дело Саляновой: Снова спор, из зала суда выгнали людей (видео)

18 сентября 2017, 15:44 Комментарии

В Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу экс-генпрокурора Кыргызстана Аиды Саляновой.

В ходе допроса подсудимой общественным защитником был заявлен отвод прокурору.

Когда участники процесса высказывали свое мнение по заявленному отводу, произошла словесная перепалка между обвинителями и сторонниками экс-генпрокурора. В итоге суд попросил покинуть зал мужчину и девушку, на что они ответили отказом. После чего по просьбе судьи их вывели из зала сотрудники милиции.

Напомним, на депутата парламента от фракции "Ата Мекен" Аиду Салянову завели уголовное дело. Генеральная прокуратура и ГКНБ считают, что, находившись на должности главы Минюста, она незаконно продлила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, находящемуся в розыске после апрельских событий 2010 года.