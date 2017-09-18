Байсалов готов судиться с компанией Liglass Traiding

18 сентября 2017, 15:49 Комментарии

Активист Эдиль Байсалов призвал привлечь к ответственности чиновников, ответственных за заключение соглашения с Liglass Traiding cz sro, и заявил, что готов судиться с чешской компанией.

Он отметил, что "ответственность за соглашение с этой компанией должна лежать на Сапаре Исакова, который, будучи руководителем Аппарата президента, привел эту организацию в Кыргызстан".

«У них отсутствует чувство стыда. Они подумали, что попали в банановую республику. Мы должны потребовать разорвать контракт между правительством КР и чешской компанией», — заявил Э.Байсалов.