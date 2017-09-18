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Омбудсмен Кыргызстана создал штаб по проведению мониторинга выборовОмбудсмен Кыргызстана создал штаб по проведению мониторинга выборов

Байсалов готов судиться с компанией Liglass Traiding

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/bajsal...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448464-ru.html

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18 сентября 2017, 15:49       Комментарии

Активист Эдиль Байсалов призвал привлечь к ответственности чиновников, ответственных за заключение соглашения с Liglass Traiding cz sro, и заявил, что готов судиться с чешской компанией.
Он отметил, что "ответственность за соглашение с этой компанией должна лежать на Сапаре Исакова, который, будучи руководителем Аппарата президента, привел эту организацию в Кыргызстан".
«У них отсутствует чувство стыда. Они подумали, что попали в банановую республику. Мы должны потребовать разорвать контракт между правительством КР и чешской компанией», — заявил Э.Байсалов.

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