На ремонт школ в 2017 году родители сдали 57 млн сомов

18 сентября 2017, 15:20 Комментарии

Бишкек, 18.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. На проведение ремонта в школах Бишкека в 2017 году была задействована сумма в 169 млн сомов, из которых 57 млн были собраны за счет родительских взносов. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказала начальник Управления образования мэрии Бишкека Сауле Мейрманова.

По ее данным, в общем на проведение ремонта была выделена сумма в 267 млн сомов, и она все еще задействована.

"Мэрия проводит наиболее затратные мероприятия, такие как ремонт кровель и систем внутреннего отопления. На сегодня огромную поддержку оказывают родители. На самом деле собираются родителями средства в общественные фонды и объединения, и текущий косметический ремонт, который проводится в школах – это все заслуга родителей. Родительские средства никогда не изымаются, и они сами решают, как распорядиться собранными деньгами внутри школы", - пояснила Мейрманова.

Также она добавила, что порядка 30% столичных школ были построены с 1936 по 1953 годы. В связи с ветхостью образовательных зданий мэрия Бишкека планирует выделять из года в год еще больше средств для проведения капитального ремонта.