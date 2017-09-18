Доллар США: 68.6118 (-0.1264) 
Евро: 81.8539 (+0.0348) 
Золото: 42.60 $/гр (+0.06) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +27°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Поздравительные телеграммы Путина, Мирзиёева, Лукашенко, Назарбаева и главы КНР в адрес АтамбаеваПоздравительные телеграммы Путина, Мирзиёева, Лукашенко, Назарбаева и главы КНР в адрес АтамбаеваКаждый второй павильон в Бишкеке работает незаконноКаждый второй павильон в Бишкеке работает незаконно

На ремонт школ в 2017 году родители сдали 57 млн сомов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/na-remont...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448463-ru.html

Похожие новости

Улица Лущихина в Бишкеке открыта после капремонта

С.Жээнбеков: Период ухода родителей за детьми с ограниченными возможностями будет включен в трудовой стаж

Мейрманова: Родители идут на попятную и отказываются от жалоб о взносах

Родители учеников собрали более 57 млн сомов на ремонт столичных школ

На открытие и ремонт школ в Бишкеке потратят 267 млн сомов — мэрия

18 сентября 2017, 15:20       Комментарии

Бишкек, 18.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. На проведение ремонта в школах Бишкека в 2017 году была задействована сумма в 169 млн сомов, из которых 57 млн были собраны за счет родительских взносов. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказала начальник Управления образования мэрии Бишкека Сауле Мейрманова.
По ее данным, в общем на проведение ремонта была выделена сумма в 267 млн сомов, и она все еще задействована.
"Мэрия проводит наиболее затратные мероприятия, такие как ремонт кровель и систем внутреннего отопления. На сегодня огромную поддержку оказывают родители. На самом деле собираются родителями средства в общественные фонды и объединения, и текущий косметический ремонт, который проводится в школах – это все заслуга родителей. Родительские средства никогда не изымаются, и они сами решают, как распорядиться собранными деньгами внутри школы", - пояснила Мейрманова.
Также она добавила, что порядка 30% столичных школ были построены с 1936 по 1953 годы. В связи с ветхостью образовательных зданий мэрия Бишкека планирует выделять из года в год еще больше средств для проведения капитального ремонта.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум