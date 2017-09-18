На основе ГЧП в Бишкеке будут построены еще две школы

18 сентября 2017, 15:40 Комментарии

Бишкек, 18.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В новостройках "Ак-Босого" и "Мурас-Ордо" на основе государственно-частного партнерства будут построены две школы. Об этом сообщил начальник Общественно-государственного управления капительного строительства мэрии Бишкека Сталбек Омурканов.

По его данным, мэрия выделила уже участки частной компании "Билим", и строительство новых школ начнется уже в скором времени.

"Мы предоставили им землю в новостройках "Ак-Босого" и "Мурас Ордо". По договоренности они после запуска школ будут должны обучать некоторую часть учеников по льготным тарифам. Также в "Мурас Ордо" строится еще и муниципальная школа, и у родителей будет выбор отдать ребенка в средне-образовательное учреждение или же в частное учебное заведение", - рассказал Омурканов.

распорядиться собранными деньгами внутри школы", - пояснила Мейрманова.

Также она добавила, что порядка 30% столичных школ были построены с 1936 по 1953 годы. В связи с ветхостью образовательных зданий мэрия Бишкека планирует выделять из года в год еще больше средств для проведения капитального ремонта.