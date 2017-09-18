Поздравительные телеграммы Путина, Мирзиёева, Лукашенко, Назарбаева и главы КНР в адрес Атамбаева

18 сентября 2017, 15:22 Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Кабар/. 17 сентября Президента Алмазбек Атамбаев отмечал свой день рождения. Ему исполнился 61 год. В этой связи главы ряда государств направили поздравительные телеграммы.

В частности в телеграмме Президента России В.Путина говорится:

"Уважаемый Алмазбек Шаршенович,

Сердечно поздравляю Вас с днём рождения.

Ваша деятельность на посту Главы государства, направленная на решение актуальных задач социально-экономического развития Кыргызстана и укрепление её международных позиций, снискала Вам заслуженное уважение соотечественников и высокий авторитет за рубежом.

В России высоко ценят Ваш личный вклад в укрепление стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами, в развитие конструктивного взаимодействия в рамках ЕАЭС, ОДКБ и других многосторонних структур.

От всей души желаю Вам, уважаемый Алмазбек Шаршенович, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов".

От Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева пришла следующая телеграмма:

"Уважаемый Алмазбек Шаршенович!

Примите сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня Вашего рождения!

Вас хорошо знают и глубоко уважают в Узбекистане как видного и опытного государственного деятеля, мудрого и талантливого политика, справедливого и честного руководителя, пользующегося огромным доверием и поддержкой братского народа Кыргызстана.

Благодаря Вашим активным усилиям узбекско-кыргызское партнерство, основанное на взаимном уважении, крепких узах братства и добрососедства, достигло качественно нового уровня.

Ставший поистине историческим Государственный визит в Кыргызстан в начале этого месяца обеспечил настоящий "прорыв" в наших отношениях, продемонстрировав общие приоритеты и решительный настрой обеих сторон на динамичное развитие двусторонних связей и совместное продвижение проектов практического взаимодействия.

Мы искренне радуемся весомым успехам Кыргызстана, под Вашим руководством во всех сферах жизни. За эти годы Вам удалось решить самые сложные задачи, обеспечить мир, спокойствие и устойчивое развитие страны.

Заслуживают высочайшей оценки результаты проводимых Вами глубоких структурных преобразований и реформ в сфере построения открытого демократического общества, повышения эффективности институтов государственного управления, обеспечения энергетической и продовольственной безопасности, модернизации промышленности и инфраструктуры, поддержки бизнеса. Самое главное повысились уровень и качество жизни населения, прежде всего в сельской местности.

Поступательно укрепляется авторитет Кыргызстана на мировой арене, расширяется и углубляется взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными странами и международными организациями.

Во всех этих достижениях огромны Ваша личная роль и заслуга.

Уверен, что на предстоящих выборах Президента Кыргызстана, которые имеют важное значение не только для Вашей страны, но и для всего региона, мудрый народ Кыргызстана проголосует за сохранение преемственности Вашего политического курса, обеспечение мира и стабильности, согласия в обществе, укрепление дружбы между нашими странами и народами.

В этот светлый день от всей души желаю Вам - моему другу и брату, крепкого здоровья, семейного счастья, неиссякаемой энергии, неизменных успехов в ответственной государственной деятельности, а всему народу Кыргызстана - благополучия и процветания.

С нетерпением ожидаю предстоящей встречи с Вами в Ташкенте".

Поздравил также Президент Беларуси Александр Лукашенко:

"Сегодня под Вашим руководством дружественный Кыргызстан уверенно движется по пути укрепления государственности, динамичного социально-экономического развития, активно участвует в процессах евразийской интеграции.

Убежден, что реализация курса на углубление белорусско-кыргызских отношений и расширение политического взаимодействия отвечает интересам наших стран и народов".

Президента Кыргызстана поздравил также председатель КНР Си Цзиньпин:

"По случаю Вашего дня рождения позвольте мне выразить Вам сердечные поздравления и наилучшие пожелания!

В последние годы наблюдается динамичное и стабильное развитие китайско-кыргызских отношений стратегического партнерства, непрерывно углубляется политическое взаимодоверие, расширяется сотрудничество в экономической сфере, укрепляется традиционная дружба.

В мае текущего года Вы посетили Китай и приняли участие в Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Одного пояса и одного пути", в ходе которого мы провели встречу, обменялись мнениями и достигли важных договоренностей по вопросам двусторонних отношений и совместного строительства "Одного пояса и одного пути", тем самым придали новый импульс дальнейшему развитию китайско-кыргызских отношений.

Я уделяю большое внимание развитию отношений между нашими странами и готов вместе с Вами прилагать усилия для продвижения китайско-кыргызских отношений стратегического партнерства к достижению нового прогресса на благо наших стран и народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях".

Поздравление президента Казахстана Нурсултана Назаабаева:

"Уважаемый Алмазбек Шаршенович!

Примите мои самые искренние поздравления с днем рождения!

Убежден, что ваш высокий профессионализм, богатый жизненный опыт и в будущем будет вносить свою лепту в дело процветания и росту авторитета Кыргызстана на международной арене.

Высокий уровень сформированного политического доверия и взаимопонимания между Астаной и Бишкеком, основанный на дружбе и союзничестве, является ярким свидетельством прочности наших взаимоотношений. Уверен, что дружба и согласие между двумя народами и впредь будут неуклонно развиваться и укрепляться.

Уважаемый Алмазбек Шаршенович! Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а братскому народу Кыргызстана – мира и процветания!"

Многие главы государств поздравили именинника по телефону.