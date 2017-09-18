В Бишкеке состоялось очередное заседание штаба по оказанию содействия в проведении выборов Президента КР

18 сентября 2017, 15:37 Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Кабара/. В зале заседаний муниципальной администрации Октябрьского административного района состоялось шестое заседание штаба по оказанию содействия Бишкекской территориальной избирательной комиссии и участковым избирательным комиссиям находящихся на территории района в решении организационных, материально-технических вопросов при подготовке и проведении выборов Президента КР. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Заседание штаба прошло под председательством первого вице-мэра Рената Макенова и главы Октябрьского административного района Рената Айтымбетова. Также на заседании приняли участие председатели Бишкекской территориальной избирательной комиссии и ГРС при ПКР, руководители городских, районных служб и структурных подразделений.

Заместитель штаба Татьяна Кузнецова проинформировала присутствующих о готовности участковых избирательных комиссий.

Основной задачей штаба является своевременное оказание содействия БТИК в решении организационных вопросов и материально-технического обеспечения участковых избирательных комиссий в целях создания условий для надлежащего проведения выборов Президента Кыргызской Республики 15 октября 2017 года.