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В Бишкеке состоялось очередное заседание штаба по оказанию содействия в проведении выборов Президента КР

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448460-ru.html

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18 сентября 2017, 15:37       Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Кабара/. В зале заседаний муниципальной администрации Октябрьского административного района состоялось шестое заседание штаба по оказанию содействия Бишкекской территориальной избирательной комиссии и участковым избирательным комиссиям находящихся на территории района в решении организационных, материально-технических вопросов при подготовке и проведении выборов Президента КР. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Заседание штаба прошло под председательством первого вице-мэра Рената Макенова и главы Октябрьского административного района Рената Айтымбетова. Также на заседании приняли участие председатели Бишкекской территориальной избирательной комиссии и ГРС при ПКР, руководители городских, районных служб и структурных подразделений.
Заместитель штаба Татьяна Кузнецова проинформировала присутствующих о готовности участковых избирательных комиссий.
Основной задачей штаба является своевременное оказание содействия БТИК в решении организационных вопросов и материально-технического обеспечения участковых избирательных комиссий в целях создания условий для надлежащего проведения выборов Президента Кыргызской Республики 15 октября 2017 года.

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