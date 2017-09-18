Омбудсмен Кыргызстана создал штаб по проведению мониторинга выборов

18 сентября 2017, 15:47 Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Кабар/. Омбудсмен КР Кубат Оторбаев создал штаб по проведению мониторинга выборов Президента КР, сообщила пресс-служба Омбудсмена. В связи с принятым решением создан штаб из числа сотрудников Аппарата Акыйкатчы (Омбудсмена), которые ежедневно будут проводить мониторинг выборного процесса. Штаб Института Омбудсмена будет руководствоватся в своей работе Законом Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов ЖогоркуКенеша Кыргызской Республики", Решением Совета безопастности Кыргызской Республики от 11.09.2017 года, а так же утверждённым планом мероприятий штаба.

По нарушениям избирательного процесса граждане могут позвонить по короткому номеру 115 в Институт Омбудсмена Кыргызстана.

Намечается, что по итогам работы штаба Омбудсменпредставит аналитическую справкуо результатах мониторинга для дальнейшего включения в ежегодный доклад Акыйкатчы.

На основе деятельности штаба Омбудсмен КР Кубат Оторбаев18 сентября 2017 года обратился в Генеральную прокуратуры с просьбой уделять особое внимание всем сообщениям о нарушениях избирательного законодательства и принимать своевременные, адекватные меры в рамках законодательства страны по их устранению и привлечению виновных лиц к ответственности. В частности, Омбудсмен обращает внимание Генеральной прокуратуры к таким фактам и сообщениям, како якобы имевшем месте инциденте, произошедшем в здании филармонии в г. Ош, выраженном в попытке воспрепятствования в организации встречи местных жителей с одним из кандидатов, а также сообщениям о том, что в Кыргызской государственной юридической академии, Бишкекском гуманитарном университете, Токмакском медицинском колледже отдельные преподаватели и руководители принуждают студентов голосовать за ту или иную кандидатуру.

Стоит отметить, что в соответствии с законодательством и с Решением Совета безопасности страны "О мерах по подготовке и проведению выборов Президента Кыргызской Республики" от 11 сентября, одна из ключевых ролей в части устранения всякого рода правонарушений в период выборов отведена Генеральной прокуратуре.