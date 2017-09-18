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Улица Лущихина в Бишкеке открыта после капремонта

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448457-ru.html

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18 сентября 2017, 15:28       Комментарии

Завершился капитальный ремонт на участке дороги по улице Лущихина от улицы Т.Фрунзе до Алыкулова. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.
В настоящее время улица открыта для движения автотранспорта.
Всего за счет средств китайского гранта по первой фазе проекта (2017-2018 годы) будет построено 49 улиц, протяженностью 95 км и 7 мостов. Реализация проекта позволит существенно улучшить дорожно-транспортную инфраструктуру и повысить пропускную способность улиц города Бишкек.

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