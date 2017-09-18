Улица Лущихина в Бишкеке открыта после капремонта

18 сентября 2017, 15:28 Комментарии

Завершился капитальный ремонт на участке дороги по улице Лущихина от улицы Т.Фрунзе до Алыкулова. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

В настоящее время улица открыта для движения автотранспорта.

Всего за счет средств китайского гранта по первой фазе проекта (2017-2018 годы) будет построено 49 улиц, протяженностью 95 км и 7 мостов. Реализация проекта позволит существенно улучшить дорожно-транспортную инфраструктуру и повысить пропускную способность улиц города Бишкек.