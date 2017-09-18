Доллар США: 68.6118 (-0.1264) 
Евро: 81.8539 (+0.0348) 
Золото: 42.60 $/гр (+0.06) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +27°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Liglass просит продлить срок выплаты $37 млн по ВНК, он истекает завтраLiglass просит продлить срок выплаты $37 млн по ВНК, он истекает завтраАтамбаев впервые примет участие в работе Генассамблеи ООН — программаАтамбаев впервые примет участие в работе Генассамблеи ООН — программа

Жогорку Кенеш хочет сделать "Пирамиду" парламентским телеканалом

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366490_jo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448456-ru.html

Похожие новости

На компьютерную технику Жогорку Кенеш потратит 2 млн сомов

Сапар Исаков - Стивену Сигалу: Третьи Всемирные игры кочевников нужно сделать масштабнее

Спикер ЖК и посол Индии в Кыргызстане обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия

С начала 2017 года на содержание Жогорку Кенеша из бюджета потратили 479 млн сомов

Жогорку Кенеш одобрил кандидатуру Кулматова на пост главы НБКР

18 сентября 2017, 15:11       Комментарии

Сегодня, 18 сентября, на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению рассмотрели обращение о преобразовании ОсОО "Медиа Холдинг "Пирамида" в парламентский телеканал.
Руководитель пресс-службы аппарата Жогорку Кенеша Ибраим Нуракун уулу выступил на заседании с предложением преобразовать телеканал. По его словам, 100% доли в ОсОО "Медиа Холдинг "Пирамида" принадлежит государству. Телеканал сейчас выполняет функции парламентского телеканала, ведет прямые трансляции заседании и полностью освещает работу Жогорку Кенеша.
Депутат Наталья Никитенко предложила детально проработать этот вопрос.
Парламентарии решили создать экспертно-рабочую группу по вопросу преобразования телеканала.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум