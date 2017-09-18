Жогорку Кенеш хочет сделать "Пирамиду" парламентским телеканалом

18 сентября 2017, 15:11 Комментарии

Сегодня, 18 сентября, на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению рассмотрели обращение о преобразовании ОсОО "Медиа Холдинг "Пирамида" в парламентский телеканал.

Руководитель пресс-службы аппарата Жогорку Кенеша Ибраим Нуракун уулу выступил на заседании с предложением преобразовать телеканал. По его словам, 100% доли в ОсОО "Медиа Холдинг "Пирамида" принадлежит государству. Телеканал сейчас выполняет функции парламентского телеканала, ведет прямые трансляции заседании и полностью освещает работу Жогорку Кенеша.

Депутат Наталья Никитенко предложила детально проработать этот вопрос.

Парламентарии решили создать экспертно-рабочую группу по вопросу преобразования телеканала.