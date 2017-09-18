Дело Саляновой. На процессе опять поругались, заявлен отвод гособвинителю

18 сентября 2017, 15:17 Комментарии

В Ленинском районном суде города Бишкек ведется судебный процесс по делу депутата парламента Аиды Саляновой. Отметим, сегодня, 18 сентября, третий день допроса со стороны защиты. Гособвинители считают, что таким способом адвокаты затягивают дело. К тому же для провокации в зал суда приходят разные сторонники и защитники.

В свою очередь защита отметила, что своими вопросами они, напротив, помогают суду разобраться в этом деле. После непродолжительной словесной перепалки адвокаты подсудимой и сама Аида Салянова выступили с заявлением об отводе гособвинителя, так как прокурор часто ходатайствует о снятии вопроса и судья соглашается с ним.

"Адвокатом Джакупбековой задавились вопросы общего плана. Сейчас защитники подошли к истине. Это вам в помощь, а вы снимаете вопросы. Поэтому я вполне согласна. Отвод прокурору", - сказал Аида Салянова.

На это гособвинитель Нурлан Тагаев заявил о том, что вопросы задаются уже третий день. И с каждым разом привлекаются новые участники процесса, которые провоцируют обвинение.

"Сейчас собирается много людей, чтобы провоцировать. Давали отводы и вам, и мне. Эти заявления об отводе прошу рассмотреть без удаления в совещательную комнату и занести их в протокол", - сказал Тагаев.

В итоге судья все же удалился в совещательную комнату.