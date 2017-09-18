ГНС за 8 месяцев собрала более 45,7 млрд сомов налогов

18 сентября 2017, 15:20 Комментарии

За январь-август 2017 года Государственной налоговой службой КР собрано 45 млрд 783,3 млн сомов налогов и платежей. Установленный план выполнен на 100,1%, или перевыполнен на 52,4 млн сомов.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступление налогов увеличилось на 3 млрд 690,5 млн сомов, или на 8,8%. При этом без учета поступлений по налогу с продаж (по которому в 2016 году были предоставлены освобождения) сбор налогов увеличились на 5 млрд 628,4 млн сомов, или на 15%.