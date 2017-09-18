Доллар США: 68.6118 (-0.1264) 
Евро: 81.8539 (+0.0348) 
Золото: 42.60 $/гр (+0.06) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +27°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Поздравительные телеграммы Путина, Мирзиёева, Лукашенко, Назарбаева и главы КНР в адрес АтамбаеваПоздравительные телеграммы Путина, Мирзиёева, Лукашенко, Назарбаева и главы КНР в адрес АтамбаеваКаждый второй павильон в Бишкеке работает незаконноКаждый второй павильон в Бишкеке работает незаконно

ГНС за 8 месяцев собрала более 45,7 млрд сомов налогов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/gns-za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448454-ru.html

Похожие новости

ГНС за 8 месяцев собрала более 45,7 млрд сомов налогов

Родители учеников собрали более 57 млн сомов на ремонт столичных школ

Целый месяц в Ленинском районе будут проходить традиционные музыкальные вечера под открытым небом

Кыргызстанца обвинили в лжепредпринимательстве и уклонении от уплаты налогов на 8 млн сомов

Бабанов: В результате нашей налоговой реформы поступления доходов увеличатся на 42 млрд сомов

18 сентября 2017, 15:20       Комментарии

За январь-август 2017 года Государственной налоговой службой КР собрано 45 млрд 783,3 млн сомов налогов и платежей. Установленный план выполнен на 100,1%, или перевыполнен на 52,4 млн сомов.
По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступление налогов увеличилось на 3 млрд 690,5 млн сомов, или на 8,8%. При этом без учета поступлений по налогу с продаж (по которому в 2016 году были предоставлены освобождения) сбор налогов увеличились на 5 млрд 628,4 млн сомов, или на 15%.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум