Умер народный артист СССР Зураб Соткилава

18 сентября 2017, 15:28 Комментарии

Оперный певец Зураб Соткилава скончался в Москве. Об этом сообщил генеральный директор Большого театра Владимир Урин, передает ТАСС.

Народному артисту СССР было 80 лет. Время и место церемонии прощания станут известны позже.

В 2015-м артисту поставили диагноз "злокачественная опухоль поджелудочной железы".

Соткилава родился в Сухуми в 1937 году. В 1950-х играл в составе тбилисской футбольной команды "Динамо". В 1959-м завершил спортивную карьеру из-за травм. Соткилава был солистом Большого театра с 1974 года.