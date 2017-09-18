Доллар США: 68.6118 (-0.1264) 
Евро: 81.8539 (+0.0348) 
Золото: 42.60 $/гр (+0.06) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +27°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Эдиль Байсалов: У компании Liglass Trading нет ни средств, ни репутацииЭдиль Байсалов: У компании Liglass Trading нет ни средств, ни репутацииПоздравительные телеграммы Путина, Мирзиёева, Лукашенко, Назарбаева и главы КНР в адрес АтамбаеваПоздравительные телеграммы Путина, Мирзиёева, Лукашенко, Назарбаева и главы КНР в адрес Атамбаева

Умер народный артист СССР Зураб Соткилава

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/umer-n...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448453-ru.html

Похожие новости

Жильцы 120 квартир в пятом микрорайоне требуют запретить стройку под окнами

Приходите, покупайте! В Бишкеке откроется международная выставка-ярмарка

Провокация о передаче кыргызских земель Узбекистану играет на руку международным террористам – эксперт

Провокация о передаче кыргызских земель Узбекистану играет на руку международным террористам – эксперт

Актриса из Кыргызстана получила приз Международного фестиваля тюркоязычных театров "Туганлык"

18 сентября 2017, 15:28       Комментарии

Оперный певец Зураб Соткилава скончался в Москве. Об этом сообщил генеральный директор Большого театра Владимир Урин, передает ТАСС.
Народному артисту СССР было 80 лет. Время и место церемонии прощания станут известны позже.
В 2015-м артисту поставили диагноз "злокачественная опухоль поджелудочной железы".
Соткилава родился в Сухуми в 1937 году. В 1950-х играл в составе тбилисской футбольной команды "Динамо". В 1959-м завершил спортивную карьеру из-за травм. Соткилава был солистом Большого театра с 1974 года.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум