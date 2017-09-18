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Эдиль Байсалов: У компании Liglass Trading нет ни средств, ни репутации

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/edil-b...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448452-ru.html

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18 сентября 2017, 15:29       Комментарии

Сегодня было доказано, что у компании Liglass Trading нет ни средств на строительство ГЭС, ни репутации. Об этом заявил кыргызстанский активист Эдиль Байсалов.
По его словам, Liglass Trading – "уличные мошенники", которым правительство Кыргызстана отдает богатства страны.
"У них нет ничего за спиной. Они  хотят жить за счет наших богатств. Сегодня я горжусь тем, что смог избавить Кыргызстан от таких серьезных мошенников», — сказал Байсалов.
Активист добавил, что в презентации компании Liglass Trading CZ sro  не прозвучало ни одного слова о том, что они реализовывали крупные гидропроекты в разных странах.

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