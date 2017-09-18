Эдиль Байсалов: У компании Liglass Trading нет ни средств, ни репутации

18 сентября 2017, 15:29 Комментарии

Сегодня было доказано, что у компании Liglass Trading нет ни средств на строительство ГЭС, ни репутации. Об этом заявил кыргызстанский активист Эдиль Байсалов.

По его словам, Liglass Trading – "уличные мошенники", которым правительство Кыргызстана отдает богатства страны.

"У них нет ничего за спиной. Они хотят жить за счет наших богатств. Сегодня я горжусь тем, что смог избавить Кыргызстан от таких серьезных мошенников», — сказал Байсалов.

Активист добавил, что в презентации компании Liglass Trading CZ sro не прозвучало ни одного слова о том, что они реализовывали крупные гидропроекты в разных странах.