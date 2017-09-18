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Руководство Liglass Trading передвигается по Бишкеку на такси Toyota Ist (видео)

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/rukovo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448451-ru.html

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18 сентября 2017, 15:15       Комментарии

По окончании пресс-конференции в Бишкеке руководители крупной чешской компании Liglass Trading в лице генерального директора Михаила Смелика и регионального директора по проектам в Средней Азии Иржи Войтековски покинули место проведения встречи на обычном такси – автомашине Toyota Ist с шашкой одной из таксомоторных служб Бишкека. Видео, на котором запечатлен момент отъезда инвесторов от пресс-центра, опубликовали в социальной сети Фейсбук.
Напомним, на встрече с журналистами топ-менеджеры Liglass Trading CZ sro опровергли слухи о нелегитимности соглашения с Кыргызстаном, заявив, что "все сказанное активистами и политиками о соглашении между Кыргызстаном и компанией — ложь".
Относительно перевода $37 млн в качестве первого взноса по проекту строительства ГЭС на счета Кыргызстана гендиректор Liglass Trading  Михаил Смелик отвечать на вопрос отказался, заявив, что "не хотел бы говорить об условиях переговоров с правительством КР".
Позже в интервью K-News вице-премьер-министр КР Дуйшенбек Зилалиев сообщил, что руководство компании Liglass Trading, которая обещала вложить в строительство гидроэлектростанций в КР 383 млн евро, попросило продлить сроки выплаты Кыргызстану $37 млн на неопределенное время.

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