Руководство Liglass Trading передвигается по Бишкеку на такси Toyota Ist (видео)

18 сентября 2017, 15:15 Комментарии

По окончании пресс-конференции в Бишкеке руководители крупной чешской компании Liglass Trading в лице генерального директора Михаила Смелика и регионального директора по проектам в Средней Азии Иржи Войтековски покинули место проведения встречи на обычном такси – автомашине Toyota Ist с шашкой одной из таксомоторных служб Бишкека. Видео, на котором запечатлен момент отъезда инвесторов от пресс-центра, опубликовали в социальной сети Фейсбук.

Напомним, на встрече с журналистами топ-менеджеры Liglass Trading CZ sro опровергли слухи о нелегитимности соглашения с Кыргызстаном, заявив, что "все сказанное активистами и политиками о соглашении между Кыргызстаном и компанией — ложь".

Относительно перевода $37 млн в качестве первого взноса по проекту строительства ГЭС на счета Кыргызстана гендиректор Liglass Trading Михаил Смелик отвечать на вопрос отказался, заявив, что "не хотел бы говорить об условиях переговоров с правительством КР".

Позже в интервью K-News вице-премьер-министр КР Дуйшенбек Зилалиев сообщил, что руководство компании Liglass Trading, которая обещала вложить в строительство гидроэлектростанций в КР 383 млн евро, попросило продлить сроки выплаты Кыргызстану $37 млн на неопределенное время.