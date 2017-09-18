"Жарайт City": В каждой шутке есть доля правды, но некоторые ее не видят

18 сентября 2017, 14:50 Комментарии

Параллельная реальность жизни кыргызстанцев уже на протяжении двух лет становится объектом для насмешек общественности благодаря творческой команде проекта "Жарайт City". Через призму юмора они показывают негативные и позитивные стороны наших будней и тем самым будоражат общественность призывами к решению насущных проблем. Актер юмористического скетч-шоу Нурсултан Курсанали уулу и режиссер проекта Эрлан Абдраимов в интервью агентству "Кабар" рассказали о тонкостях творческого процесса, а также поделились мнением о современной молодежи Кыргызстана.

- Как вы можете охарактеризовать свою роль в обществе? Можно ли вас назвать воспитателями молодого поколения?

Нурсултан: Я не чувствую себя человеком, который воспитывает молодежь, потому что родители и есть воспитатели. Мы только векторы, показывающие, что есть хорошо, а что есть плохо. И у зрителей есть право выбора: смеяться над шуткой или же воспринимать ее на свой счет. Не хочется брать на себя тяжелую ношу воспитателя. Мы показываем жизнь, и предлагаем посмеяться над ней. В каждой шутке есть доля правды. Но некоторые этой правды не видят. И хочется, чтобы люди задумались, что не все у нас так плохо, но и не все у нас так хорошо. У нас все "жарайт" (перевод с кырг. – сойдет). Посмотрите на проблему "жарайт людей", и вы поймете, что это проблема всего нашего общества. И нельзя говорить, что она неисправима и ныть на жизнь, обвиняя правительство и другие государственные структуры. Лучше посмотреть на ситуацию и, посмеявшись над ней, начать действовать самому. Мы показываем, где есть проблемы, и если за них взяться, то можно все исправить.

Как-то раз ко мне подошел сотрудник ГАИ и сказал, что к ним уже появилось какое-то отношение. "Раньше было как-то не очень, - сказал он, - сейчас нас начали замечать". Видимо, он имел ввиду тех людей, которые должны решать проблемы, связанные с ними.

- Как вы при этом оцениваете современную молодежь Кыргызстана?

Эрлан: Молодежь у нас перспективная, но немного безвекторная, и поэтому тем, кто стоит сейчас у истоков молодежи, нужно задать правильный вектор. Если мы сами, будучи представителями молодежи, будем давать правильный темп, то молодежь будет идти вместе с нами.

Нурсултан: Современная молодежь очень энергичная, потому что очень много ресурсов, откуда можно черпать информацию. Это очень круто. Я бы не сказал, что молодежь глупая. Молодежь она в какой-то мере дерзкая, каждый имеет свое мнение, каждый чего-то хочет и всегда высказывает свою позицию. И это хорошо, потому что молодежь и есть наше будущее, будущее страны, общества, частью которой они сами являются. Нам самим очень интересно знакомиться с молодыми людьми, которые уже где-то добились немалых успехов. Нам интересно узнать об их жизненном опыте, и здорово получать знания от такого человека, который может стать хорошим примером для всех.

- Ваши проекты часто затрагивают темы относительно проблематики культуры молодежи. Есть ли у вас еще какие-нибудь идеи помимо социальных роликов, скетчей, фильмов, чтобы давать молодежи правильный вектор?

Эрлан: Мы не можем сказать, что наши проекты или скетчи имели цель дать какое-нибудь определенное направление зрителям. Наши выпуски затрагивают очень много тем по медицине, политике, культуре и т.д. Ввиду особенностей нашего менталитета, некоторые вещи в современном мире неприемлемы, и мы через призму юмора показываем, от чего, в принципе, можно отказаться, и что, наоборот, можно поставить в приоритет. И в наших скетчах мы отражаем жизнь не только молодежи, но и опытного поколения. Мы показываем, что мы не стоим на месте. Мы, может быть, и маленькими шагами, но все же движемся в правильном направлении и, тем самым, даем некую культуру для молодежи.

Нурсултан: У нас есть идеи и их много! В скором времени мы воплотим их в жизнь. Ждите и следите за нами. Все будет еще интереснее.

- Сложно ли сынтерпретировать ситуацию так, чтобы не вызвать массу негатива касательно ваших шуток о традициях, об отдельных представителях нашего общества?

Эрлан: Юмор – достаточно многогранная вещь, и человек понимает все двояко. Когда хочешь что-то обсмеять с намеком, что нельзя себя так вести, кто-то может подумать, что так можно. И из-за этого у юмора очень тонкая грань. Если ее немного перейти, то все воспринимается совершенно по-другому.

Нурсултан: Есть определенные моральные устои, которые мы не переходим. Мы опираемся на наши личные качества и воспитание. К примеру, это религия – нельзя шутить на эту тему, табу. Или что-то откровенно пошлое тоже не стоит затрагивать. Мы говорим о том, о чем в принципе народ и сам знает. Только это все происходит через призму юмора. Где-то мы преувеличиваем, где-то переигрываем, где-то даже не договариваем, и зритель при этом сам понимает, что мы имели ввиду.

Эрлан: Многие скетчи берутся из жизни. К примеру, у нас есть скетч "Такси 105". Был такой момент: я ехал домой на такси и у меня были купюры в 100 и 500 сомов. Я доехал до дома, и таксист говорит, что по счетчику вышло 105 сомов. Я показал ему две купюры и предложил выбрать. Он задумался, и чувствовалось, что он не прочь бы взять и 500 сомов и дать сдачу. Тут я ему сказал: "Байке, назад на 5 сомов отъедьте, и я пешком пройдусь". А мы всю дорогу не разговаривали с ним и вдруг он засмеялся. Прикольная ситуация вышла, и я решил рассказать об этом ребятам, в итоге эта история стала скетчем.

- Какая была самая негативная реакция о вашей деятельности?

Эрлан: Когда нас начинают сравнивать с другими юмористическими проектами, такими как "Наша Раша", "Даешь молодежь". Когда начинают сравнивать и говорить, что у них смешнее, лучше и так далее. Но это отечественный продукт, и даже если взять отечественные фильмы, то можно увидеть, что все идет на прогресс. С каждым днем и каждым сезоном мы становимся лучше, и весь съемочный процесс совершенствуется с опытом.

Мы бы хотели попросить зрителей, чтобы они не были настолько критичны к нашему творчеству, потому что мы не родились режиссерами и не родились в другой стране, где данная индустрия сильно развита. Я, например, вообще по профессии энергетик. Нурсултан связист. Мы не учились этому. Если бы учились, то можно было сказать: "Ребят, почему вот здесь так плохо?"

И еще одна негативная реакция: "Почему проект не на кыргызском языке?" После того, как нас завалили такими комментариями, "1.1 Studio" решила объединиться с "Ак Кеме Production" и создать проект на кыргызском языке "Эл эмне дейт?" (Что скажет народ?).

Нурсултан: И так как появился проект "Эл эмне дейт?", мы сделали еще больший уклон на русский язык, потому что первый сезон у нас выходил на двух языках.

- Как объединение двух творческих групп повлияло на атмосферу в коллективах?

Нурсултан: Мы работаем в одном офисе, и мы являемся друзьями. Мы постоянно даем друг другу советы, делимся мнениями по выпускам. Мы заряжаем друг друга идеями, и это очень круто.

Эрлан: Наши авторские группы уже смешались, и бывает такое, что скетч, написанный командой "Жарайт City", оказывается больше для кыргызскоязычных зрителей, и общим решением мы отдаем данный скетч команде "Эл эмне дейт?", потому что он будет там смешнее. То же самое происходит в процессе работы ребят из "Эл эмне дейт?".

И вот еще, есть люди, которые пытаются нас стравить друг с другом в комментариях, говоря, что у кого-то юмор лучше и смешнее.

Нурсултан: Да, прикольно наблюдать за битвой наших зрителей, но мы одна большая семья.

- Вы также еще и активно выступаете на корпоративах и тоях. Что можете рассказать интересного по этой части?

Эрлан: Огорчает отношение людей, которые, грубо говоря, нас "заказывают". Они думают, что раз мы его заказали, то он принадлежит нам! Что ведущие - те же официанты чуть высшего ранга, и они начинают их гонять. Мы всегда стараемся пресечь такое отношение какой-нибудь шуткой. Хотелось бы обратиться к таким людям относиться с уважением не только к ведущим, но и ко всему коллективу заведения, куда они пришли отдыхать.

Нурсултан: Я думаю, это элементарное воспитание. Если же ты человек, то будь добр обращаться к человеку по-человечески. Но бывает такое, что нас еще очень сильно уважают. Но мы лучше выберем второй вариант, чем первый.

- Каким должен быть резидент "Жарайт City"? Потому в ваших скетчах были актеры, которые, снявшись в нескольких эпизодах, больше не появлялись?

Эрлан: Чтобы быть частью нашей команды, необязательно быть в основном составе. У нас есть актрисы Айпери Чотонова, Айжан Аденова. Почему они не являются основными резидентами? Потому что у них есть своя жизненная позиция. Мы, например, хотим заниматься юмором и каждый день с утра до вечера проводим свое время здесь. Айпери занимается танцами, у Айжаны семья.

Нурсултан: Но стоит отметить, что за два года наша команда стала достаточно большой. Когда мы только начинали, в нашей съемочной группе было всего лишь 15 человек - это с учетом гримеров, продюсеров, актеров, операторов. Сейчас же наша команда - это большая творческая армия: добавились еще актеры, администраторы, и у нас все схвачено.

- Вами был еще запущен проект Lutaya Studio. На что он нацелен?

Эрлан: Данный проект нацелен на YouTube-зрителя. Мы поняли, что пора уходить в YouTube, потому что у него очень большая сила и охват. Там можно бешено хайповать (прим. набирать популярность). Интересный контент набирает миллионы просмотров и посредством влога (прим. видео блог) мы решили показать зрителям нашу жизнь вне съемок, то, что остается за кадром.

- В преддверии президентских выборов вы сняли социальный ролик, который вызвал массу обсуждений. Расскажите, кому принадлежит эта идея?

Эрлан: Идея принадлежит нашей команде. Мы хотели со студентами, с молодежью поговорить на их же языке. Когда говоришь двояко, то человек двояко и понимает. К примеру, "Твое будущее - в твоих руках" – ведь это все уже заезженное. А вот когда говоришь все конкретно и точечно, например, "Мой руки перед едой", то это более эффективно воспринимается. Наш ролик нес посыл, что мы вправе голосовать за того, кого выбираем сами. "Голосуй за кого хочешь, не ссы!" Как молодежь разговаривает, так и мы донесли до них нашу мысль.

- А комментарии уже тоже проследили?

Нурсултан: Да, и удивляет, почему люди думают, что мы обращаемся конкретно к одному человеку. Если ты, дружище, думаешь, что это обращено к тебе, значит, ты являешься тем, кем мы тебя назвали. Не будь таким, потому что можно быть умнее. Люди, комментируя видео, спалились, что они так делали, что их когда-то, грубо говоря, "купили". И вот результат. Люди, получается, недовольны самими собой.

Беседовала Нуркыз Сабырова