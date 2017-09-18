Liglass Traiding просит правительство КР продлить срок оплаты 37 млн долларов - Зилалиев

18 сентября 2017, 14:59 Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Liglass Traiding CZ SRO просит правительство Кыргызстана продлить срок оплаты 37 млн долларов. Об этом агентству "Кабар" сообщил вице-премьер-министр КР Дуйшенбек Зилалиев.

По его словам, в кабмин поступило их официальное письмо с обращением.

"Я, как только узнал об этом, то дал поручение соответствующим госорганам рассмотреть вопрос и внести предложение в правительство о целесообразности. Посмотрим, что скажут наши юристы и другие специалисты", - сказал он.

Зилалиев отметил, что свое прошение чехи обосновали тем, что в соглашении есть позволяющие этому пункты.

"Если они намерены встретиться и раз уж приехали в Кыргызстан, то мы избегать не будем", - добавил вице-премьер.

Отметим, что в ходе пресс-конференции сегодня в Бишкеке гендиректор Liglass Traiding CZ SRO Михаил Смелик заявил о том, что они приехали в Кыргызстан по приглашению партнеров, то есть правительства, на переговоры.

В ходе пресс-конференции, стоит отметить, Смелик не говорил о том, что просит правительство Кыргызстана отсрочить срок оплаты 37 млн долларов.

Напомним, что Liglass Trading выиграла тендер на строительство в Кыргызстане Верхне-Нарынского каскада ГЭС и еще десяти малых гидроэлектростанций.

Соглашения были подписаны 10 июля в Бишкеке представителями компании и правительства Кыргызстана.

По соглашению, инвестор должен внести 37 млн долларов в уставный капитал ЗАО "Верхне-Нарынские гидроэлектростанции" для запуска процедуры передачи российской доли в размере 50% акций компании Liglass Trading.

Напомним, в начале января 2016 года Кыргызстан денонсировал соглашение с Россией по строительству ВНК ГЭС, подписанное в 2012 году.

Российская компания "РусГидро", занимавшаяся реализацией проекта, заявила, что компания вложила в проект 37 млн долларов США и потребовала у Кыргызстана выплатить их.

Срок по выплате 37 млн долларов согласно соглашению заканчивается завтра, 19 сентября.