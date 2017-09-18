Доллар США: 68.6118 (-0.1264) 
Евро: 81.8539 (+0.0348) 
Золото: 42.60 $/гр (+0.06) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +27°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Румынии в результате урагана погибли 8 человекВ Румынии в результате урагана погибли 8 человекПоведение статс-секретаря Госагентства по спорту назвали "вызывающим"Поведение статс-секретаря Госагентства по спорту назвали "вызывающим"

Liglass Traiding просит правительство КР продлить срок оплаты 37 млн долларов - Зилалиев

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/liglass-t...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448449-ru.html

Похожие новости

Liglass просит продлить срок выплаты $37 млн по ВНК, он истекает завтра

Опрос "ВБ": Как решить вопрос с отказными детьми

Зилалиев: Руководство Liglass Trading попросило продлить сроки выплаты $37 млн

Как сократить число ДТП в Кыргызстане: Просто соблюдайте правила

Глава Liglass ушел от ответа на вопрос о переводе первого взноса на счета Кыргызстана

18 сентября 2017, 14:59       Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Liglass Traiding CZ SRO просит правительство Кыргызстана продлить срок оплаты 37 млн долларов. Об этом агентству "Кабар" сообщил вице-премьер-министр КР Дуйшенбек Зилалиев.
По его словам, в кабмин поступило их официальное письмо с обращением.
"Я, как только узнал об этом, то дал поручение соответствующим госорганам рассмотреть вопрос и внести предложение в правительство о целесообразности. Посмотрим, что скажут наши юристы и другие специалисты", - сказал он.
Зилалиев отметил, что свое прошение чехи обосновали тем, что в соглашении есть позволяющие этому пункты.
"Если они намерены встретиться и раз уж приехали в Кыргызстан, то мы избегать не будем", - добавил вице-премьер.
Отметим, что в ходе пресс-конференции сегодня в Бишкеке гендиректор Liglass Traiding CZ SRO Михаил Смелик заявил о том, что они приехали в Кыргызстан по приглашению партнеров, то есть правительства, на переговоры.
В ходе пресс-конференции, стоит отметить, Смелик не говорил о том, что просит правительство Кыргызстана отсрочить срок оплаты 37 млн долларов.
Напомним, что Liglass Trading выиграла тендер на строительство в Кыргызстане Верхне-Нарынского каскада ГЭС и еще десяти малых гидроэлектростанций.
Соглашения были подписаны 10 июля в Бишкеке представителями компании и правительства Кыргызстана.
По соглашению, инвестор должен внести 37 млн долларов в уставный капитал ЗАО "Верхне-Нарынские гидроэлектростанции" для запуска процедуры передачи российской доли в размере 50% акций компании Liglass Trading.
Напомним, в начале января 2016 года Кыргызстан денонсировал соглашение с Россией по строительству ВНК ГЭС, подписанное в 2012 году.
Российская компания "РусГидро", занимавшаяся реализацией проекта, заявила, что компания вложила в проект 37 млн долларов США и потребовала у Кыргызстана выплатить их.
Срок по выплате 37 млн долларов согласно соглашению заканчивается завтра, 19 сентября.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум