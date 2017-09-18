Детсад является истоком светлого будущего ребенка, считает Турсунбеков

18 сентября 2017, 14:51 Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков принял участие в церемонии открытия здания детского сада, рассчитанного на 100 воспитанников, в селе Кожояр Иссык-Кульского района.

"Детский сад является истоком светлого будущего каждого ребенка и открытие нового сада — большой шаг вперед не только для села Кожояр, но и Иссык-Кульской области в целом. Так как именно в стенах дошкольного учреждения закладываются семена для более широких перспектив каждого ребенка, который в дальнейшем становится достойным гражданином своей страны", - отметил торага.

Также спикер отметил, что со стороны государства уделяется большое внимание развитию детей дошкольного возраста.

"Постоянно принимаются меры не только по обеспечению учебным инвентарем дошкольным учреждений, но и достойным питанием со всеми необходимыми витаминами для полноценного роста детей", - сказал он.

Кроме этого, пожелав детям большого будущего, Турсунбеков передал детскому саду из резервного фонда торага парламента 100 тысяч сомов.

Отметим, что на перепрофилирование старого здания под детский сад из Фонда развития Иссык-Кульской области было выделено 32 миллиона сомов. В свою очередь Жогорку Кенеш выделил 1 миллион 500 тысяч сомов на оснащение данного дошкольного учреждения необходимой мебелью.