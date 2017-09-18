Каждый второй павильон в Бишкеке работает незаконно

18 сентября 2017, 15:18 Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Кабар/. В Бишкеке сейчас функционируют 3 502 павильона, из которых 1 355 установлено незаконно, сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

По информации Управления землепользования и строительства мэрии, павильоны функционируют по договорам аренды. У владельцев 332 павильонов истек срок договора аренды, другая часть установлена без разрешительных документов и еще часть расположенные на территории частной собственности, в том числе на придомовых земельных участках.

Сообщается, что за 8 месяцев 2017 года демонтировало 538 объектов облегченного типа.

Владельцы павильонов, установленных без соответствующих документов, имеют возможность получить земельный участок под размещения павильона, в случае оплаты в местный бюджет взноса за фактическое пользование муниципальной землей, а также при условии соблюдения требований законодательства, архитектурно-строительных, санитарных норм.

Мэрия города Бишкек информирует, что для получения разрешительных документов для установки павильонов и киосков гражданам необходимо обратиться в "Единое окно" МП "Бишкекглавархитектура".