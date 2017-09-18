В ГСИН прибыл первый этап молодого пополнения (фото)

18 сентября 2017, 14:52 Комментарии

В Департамент по охране и конвоированию Государственной службы исполнения наказаний прибыл первый этап молодого пополнения из разных регионов Кыргызстана. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе ГСИН.

К их приезду были подготовлены казармы, оснащенные местами для занятий спортом и для проведения досуга.

После прибытия в Департамент новобранцы направлены в 6-й учебный батальон, где в течение 2 недель будут совершенствовать свои знания и навыки начальной военной подготовки, и изучать основные предметы общевойсковой подготовки.

"С ними проведут занятия по государственно правовой, строевой, физической, военно-медицинской подготовкам, общевоинским уставам, а также помогут морально-психологически подготовиться к несению боевой службы", - отметили в пресс-службе.

Завершится двухнедельный курс обучения выходом на полигон для выполнения первоначальных упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия.

После курса подготовки молодые солдаты примут военную присягу и разойдутся по штатным подразделениям.