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В ГСИН прибыл первый этап молодого пополнения (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448446-ru.html

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18 сентября 2017, 14:52       Комментарии

В Департамент по охране и конвоированию Государственной службы исполнения наказаний прибыл первый этап молодого пополнения из разных регионов Кыргызстана. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе ГСИН.
К их приезду были подготовлены казармы, оснащенные местами для занятий спортом и для проведения досуга.
После прибытия в Департамент новобранцы направлены в 6-й учебный батальон, где в течение 2 недель будут совершенствовать свои знания и навыки начальной военной подготовки, и изучать основные предметы общевойсковой подготовки.
"С ними проведут занятия по государственно правовой, строевой, физической, военно-медицинской подготовкам, общевоинским уставам, а также помогут морально-психологически подготовиться к несению боевой службы", - отметили в пресс-службе.
Завершится двухнедельный курс обучения выходом на полигон для выполнения первоначальных упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия.
После курса подготовки молодые солдаты примут военную присягу и разойдутся по штатным подразделениям.

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