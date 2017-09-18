Доллар США: 68.6118 (-0.1264) 
Евро: 81.8539 (+0.0348) 
Золото: 42.60 $/гр (+0.06) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +27°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Строительство школ в жилмассивах Бишкека решит целый ряд инфраструктурных проблем - мэрияСтроительство школ в жилмассивах Бишкека решит целый ряд инфраструктурных проблем - мэрияЗилалиев: Руководство Liglass Trading попросило продлить сроки выплаты $37 млнЗилалиев: Руководство Liglass Trading попросило продлить сроки выплаты $37 млн

Опрос "ВБ": Как решить вопрос с отказными детьми

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366486_op...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448445-ru.html

Похожие новости

Строительство школ в жилмассивах Бишкека решит целый ряд инфраструктурных проблем - мэрия

Брат решил покатать сестренок: Lexus попал в ДТП в Чон-Алае, погибли две девочки, еще двое пострадали

С.Жээнбеков: Период ухода родителей за детьми с ограниченными возможностями будет включен в трудовой стаж

Чешские инвесторы: Надеемся, что Кыргызстан решит проблемы с «РусГидро»

Глава Liglass ушел от ответа на вопрос о переводе первого взноса на счета Кыргызстана

18 сентября 2017, 14:41       Комментарии

К сожалению, в последнее время участились случаи радикального отказа от новорожденных детей. Из громких дел можно вспомнить новорожденную девочку, найденную в туалете в жилом массиве Арча-Бешик. Врачи, слава богу, спали ребенка. А вот другого новорожденного, к глубокому сожалению, не удалось спасти. Тело ребенка было найдено в мусорном баке Киркомстроя. Аналогичные случаи случаются достаточно часто. Новорожденных в лучшем случае подкидывают под двери детских домов, в худшем - выкидывают либо в мусорные баки, либо в туалет.
Один из читателей "ВБ" предложил создать так называемые babybox, которые могут спасти множество жизней. Редакция решила поинтересоваться у жителей столицы, насколько это может улучшить ситуацию. Также "ВБ" поинтересовался, как стоит бороться с проблемой отказных детей.
Чтобы понизить количество отказников, считают горожане, стоит проводить воспитательные лекции с юного возраста. Кроме того, респонденты выразили мнение, что необходимо рассказывать о более тщательном планировании семьи, и если молодые родители не уверены в том, что смогут воспитать достойного гражданина, лучше пока подождать. Некоторые опрошенные предложили уголовно наказывать родителей, которые отказываются от ребенка.
Касательно бэбибоксов бишкекчане посчитали, что это необходимое новшество. Таким образом, по их мнению, действительно можно не только спасти жизнь маленького человека, но и найти ему новых родителей, которые будут более ответственны, нежели биологические.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум