Опрос "ВБ": Как решить вопрос с отказными детьми

18 сентября 2017, 14:41 Комментарии

К сожалению, в последнее время участились случаи радикального отказа от новорожденных детей. Из громких дел можно вспомнить новорожденную девочку, найденную в туалете в жилом массиве Арча-Бешик. Врачи, слава богу, спали ребенка. А вот другого новорожденного, к глубокому сожалению, не удалось спасти. Тело ребенка было найдено в мусорном баке Киркомстроя. Аналогичные случаи случаются достаточно часто. Новорожденных в лучшем случае подкидывают под двери детских домов, в худшем - выкидывают либо в мусорные баки, либо в туалет.

Один из читателей "ВБ" предложил создать так называемые babybox, которые могут спасти множество жизней. Редакция решила поинтересоваться у жителей столицы, насколько это может улучшить ситуацию. Также "ВБ" поинтересовался, как стоит бороться с проблемой отказных детей.

Чтобы понизить количество отказников, считают горожане, стоит проводить воспитательные лекции с юного возраста. Кроме того, респонденты выразили мнение, что необходимо рассказывать о более тщательном планировании семьи, и если молодые родители не уверены в том, что смогут воспитать достойного гражданина, лучше пока подождать. Некоторые опрошенные предложили уголовно наказывать родителей, которые отказываются от ребенка.

Касательно бэбибоксов бишкекчане посчитали, что это необходимое новшество. Таким образом, по их мнению, действительно можно не только спасти жизнь маленького человека, но и найти ему новых родителей, которые будут более ответственны, нежели биологические.