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В Аламедине-1 стало светлее. Установлено наружное освещение

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366493_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448444-ru.html

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18 сентября 2017, 14:43       Комментарии

В микрорайоне Аламедин-1 завершены работы по установке уличного освещения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.
Сотрудниками МП "Бишкексвет" проведено 1147 метров линии освещения. Как и обещалось, работы были завершены в указанные сроки. Что касается установленного освещения, то оно было сразу передано на баланс муниципального предприятия.
По словам жильцов, на данной территории из-за отсутствия освещения происходили кражи, в вечернее время родители боялись выпускать из дома детей. Теперь местные жители надеются, что преступность снизится и выразили свою благодарность городским властям.

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