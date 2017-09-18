В Аламедине-1 стало светлее. Установлено наружное освещение

18 сентября 2017, 14:43 Комментарии

В микрорайоне Аламедин-1 завершены работы по установке уличного освещения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

Сотрудниками МП "Бишкексвет" проведено 1147 метров линии освещения. Как и обещалось, работы были завершены в указанные сроки. Что касается установленного освещения, то оно было сразу передано на баланс муниципального предприятия.

По словам жильцов, на данной территории из-за отсутствия освещения происходили кражи, в вечернее время родители боялись выпускать из дома детей. Теперь местные жители надеются, что преступность снизится и выразили свою благодарность городским властям.